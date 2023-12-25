Sri Lanka Devlet Başkanı 1.004 Mahkum İçin Özel Af Çıkardı

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KOLOMBO, 25 Aralık (Xinhua) -- Sri Lanka Devlet Başkanı Ranil Wickremesinghe, Noel Günü vesilesiyle 1.004 mahkum için özel af çıkardı.
Cezaevleri Departmanı sözcüsü Gamini B. Dissanayake, Pazar günü basına yaptığı açıklamada, başkanlık affından yararlanmaya hak kazanan mahkumlar arasında 989 erkek ve 15 kadın mahkumun bulunduğunu kaydetti.
Sözcü, mahkumların 25 Aralık'ta salıverileceğini duyurdu.
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