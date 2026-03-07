Sri Lanka, İran Gemisini Karaya Çıkardı - Son Dakika
Sri Lanka, İran Gemisini Karaya Çıkardı

Sri Lanka, İran Gemisini Karaya Çıkardı
07.03.2026 11:45
Sri Lanka Donanması, İran'a ait IRIS Buşehr gemisinden 204 kişiyi Kolombo Limanı'nda karaya çıkardı.

KOLOMBO, 7 Mart (Xinhua) -- Sri Lanka Donanması, İran'a ait IRIS Buşehr donanma gemisinden toplam 204 kişinin Kolombo Limanı'nda karaya çıkarıldığını açıkladı.

Sri Lanka Donanması Medya Sözcüsü Komutan Buddhika Sampath, cuma günü yaptığı açıklamada, geminin ülkenin doğusundaki Trincomalee Limanı'na götürülmesinin planlandığını söyledi.

2026 Uluslararası Filo İncelemesi'ne katılan IRIS Buşehr, IRIS Dena ile birlikte Hindistan'da düzenlenen ortak deniz tatbikatında yer almıştı. IRIS Dena ise çarşamba günü bir ABD denizaltısının saldırısı sonucu adanın güney kıyılarında batmıştı.

Donanma gemisinin birkaç gün önce Sri Lanka'ya giriş izni talep ettiği belirtilirken, Sri Lanka Cumhurbaşkanı Anura Kumara Dissanayake hükümetin insani gerekçelerle gemiye giriş izni verdiğini açıkladı.

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Sri Lanka, İran Gemisini Karaya Çıkardı - Son Dakika

