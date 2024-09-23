Sri Lanka'nın Yeni Başkanı Dissanayake İle Göreve Başladı - Son Dakika
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Sri Lanka'nın Yeni Başkanı Dissanayake İle Göreve Başladı

Anura Kumara Dissanayake, Sri Lanka'nın yeni devlet başkanı olarak yemin ederek göreve başladı.

23.09.2024 11:20
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Sri Lanka'daki devlet başkanı seçimini kazanan Anura Kumara Dissanayake, yemin ederek görevine başladı.

Milletvekillerinin, din görevlilerinin ve ordunun katıldığı törende yemin ederek göreve başlayan Dissanayake, Sri Lanka halkının siyasete inancını yeniden tesis etme sözü verdi.

Dissanayake, yemin töreninin ardından yaptığı açıklamada, "Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bunun için herkesin desteğine ihtiyacım var." dedi.

Seçimlerde halkın tercihi Marksist eğilimli Dissanayake'den yana oldu

Sri Lanka tarihinde ilk kez, 21 Eylül'de yapılan seçimlerde hiçbir adayın oyların mutlak çoğunluğunu yani yüzde 50'den fazlasını alamaması üzerine devlet başkanı, ikinci tercihlerin sayımıyla belirlenmişti.

Marksist eğilimli Dissanayake, ikinci tercihlerin sayımında en yakın rakibi muhalefet lideri Sajith Premadasa'yı geride bırakmış ve böylece Sri Lanka'nın 10'uncu devlet başkanı olmuştu.

Ülke temerrüde düşmüştü

Sri Lanka'da uzun süredir devam eden kötü ekonomik gidişatın patlama noktası, 2022'de yaşanmıştı. Mayıs 2022'de ülke, dış borcunu ödeyememiş ve temerrüde düşmüştü. Hükümet, Uluslararası Para Fonu (IMF), Çin ve Hindistan gibi ülkelerden 2022'de ciddi miktarda borç almıştı.

Enflasyonun yüzde 70'lere ulaştığı ülkede dönemin devlet başkanına ve hükümetine karşı ülke genelinde "mücadele" anlamına gelen "aragalaya" adı verilen kitlesel protestolar başlamıştı.

8'inci Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, hükümet karşıtı protestoların ardından 14 Temmuz 2022'de istifa ederek ülkeden ayrılmıştı. Bunun üzerine eski Başbakan Wickremesinghe, geçici devlet başkanı olmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Sri Lanka, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sri Lanka'nın Yeni Başkanı Dissanayake İle Göreve Başladı - Son Dakika

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