Sri Lanka ve Vietnam Ticaret Hedefini Büyütüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sri Lanka ve Vietnam Ticaret Hedefini Büyütüyor

Sri Lanka ve Vietnam, ticaret hacmini 200 milyon dolardan 1 milyar dolara çıkarmayı planlıyor.

06.05.2025 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KOLOMBO, 6 Mayıs (Xinhua) -- Sri Lanka ve Vietnam, 200 milyon ABD doları olan yıllık ikili ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarmayı hedeflediğini belirtti.

Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong, pazartesi günü Vietnam'ın başkenti Hanoi'de Sri Lanka Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake ile bir araya geldi.

Sri Lanka Devlet Başkanlığı Medya Departmanı tarafından yapılan basın açıklamasında söz konusu ziyaretin iki ülke arasında siyasi güveni güçlendirmeyi ve birçok sektörde etkili işbirliğini teşvik etmeyi amaçladığı belirtildi.

Açıklamada, "Sri Lanka ve Vietnam, başta ihracat olmak üzere yıllık yaklaşık 200 milyon dolarlık ikili ticaret hacmi gerçekleştiriyor. Her iki ülke de söz konusu ticareti yakın gelecekte 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor" denildi.

Departman, Dissanayake'nin ziyaretinin Sri Lanka'nın Vietnam ile uzun yıllara dayanan dostluğuna olan derin bağlılığını vurguladığını ve dijital dönüşüm, dijital ekonomi, enerji dönüşümü, yapay zeka ve bağlantılılık alanlarındaki yeni fırsatları keşfederken geleneksel sektörlerdeki işbirliğini geliştirme konusundaki karşılıklı kararlılığı da gösterdiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Sri Lanka, Teknoloji, Politika, Vietnam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sri Lanka ve Vietnam Ticaret Hedefini Büyütüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Farkında olmadan imzaladığı tahliye taahhütnamesiyle evden çıkarıldı Farkında olmadan imzaladığı tahliye taahhütnamesiyle evden çıkarıldı
Seviyeyi arşa çıkardı Genç adamdan sevgilisine unutulmaz evlilik teklifi Seviyeyi arşa çıkardı! Genç adamdan sevgilisine unutulmaz evlilik teklifi
EuroLeague devi, Guduric’i istiyor: Hayalimiz onu transfer etmek EuroLeague devi, Guduric'i istiyor: Hayalimiz onu transfer etmek
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten çarpıcı çıkış Terörsüz Türkiye için günler sayılıyor AK Parti Sözcüsü Çelik'ten çarpıcı çıkış! Terörsüz Türkiye için günler sayılıyor
Önce ateş açtılar, sonra darp edip kaçtılar Önce ateş açtılar, sonra darp edip kaçtılar
Trump’ın ’yabancı filmlere vergi’ kararı sonrası Hollywood hisseleri sert düşüş yaşadı Trump'ın 'yabancı filmlere vergi' kararı sonrası Hollywood hisseleri sert düşüş yaşadı
Mourinho’ya Rusya’dan sürpriz teklif: Mourinho gelmeyi kabul etti Mourinho'ya Rusya'dan sürpriz teklif: Mourinho gelmeyi kabul etti
Tanju Özcan: CHP bile iktidara gelebilir ama Ali Koç varken Fenerbahçe şampiyon olamaz Tanju Özcan: CHP bile iktidara gelebilir ama Ali Koç varken Fenerbahçe şampiyon olamaz
Saldırganı en iyi tanıyanlardan birisi: Bu yaratığı kim saldı dışarı Saldırganı en iyi tanıyanlardan birisi: Bu yaratığı kim saldı dışarı?
Pınar Gültekin cinayetinde Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar Pınar Gültekin cinayetinde Yargıtay'dan tartışma yaratacak karar
Üsküdar Belediyesi’nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti Üsküdar Belediyesi'nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 16:21:26. #7.13#
SON DAKİKA: Sri Lanka ve Vietnam Ticaret Hedefini Büyütüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.