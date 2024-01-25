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Emekli zammını yüzde 49,25'e çıkaran kanun maddesi TBMM'de kabul edildi - Son Dakika
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Emekli zammını yüzde 49,25'e çıkaran kanun maddesi TBMM'de kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri süren çalışma hayatına dair kanun teklifinin, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yapılacak artışın yüzde 49,25'e çıkarılmasını düzenleyen maddesi kabul edildi.

25.01.2024 - 19:01,  Güncelleme: 19:42
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TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri süren çalışma hayatına dair kanun teklifinin, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yapılacak artışın yüzde 49,25'e çıkarılmasını düzenleyen maddesi kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklisine ilave yüzde 5 artış yapılacağını duyurmuş, artış oranı yüzde 37,57'den yüzde 42,6'ya yükselmişti. Erdoğan'ın talimatı ile SSK ve Bağ-Kur emeklisine bir ek zam daha yapılmış ve gelişmeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurmuştu.

TBMM'de SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarındaki artış kabul edildi

MAAŞ ARTIŞINA İLİŞKİN MADDE KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarındaki artış oranının yüzde 49,25'e yükseltilmesine ilişkin 7. maddesi kabul edildi. Kabul edilen önergeyle söz konusu maddede yüzde 42,57 olarak yer alan SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarında ocak ödeme dönemi itibarıyla geçerli olacak 6 aylık artış oranı yüzde 49,25'e yükseltildi. Kanun teklifinin kabul edilmesi halinde kısa sürede Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

TBMM'de SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarındaki artış kabul edildi

BAKAN IŞIKHAN DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklisine ilave yüzde 5 artış yapılacağını duyurmuş, artış oranı yüzde 37,57'den yüzde 42,6'ya yükselmişti. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile SSK ve Bağ-Kur emeklisine bir ek zam daha yapılmıştı. Gelişmeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin emekli aylıklarındaki artışı ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e yükseltiyoruz." ifadeleriyle duyurmuştu.

Emekli zammını yüzde 49,25\'e çıkaran kanun maddesi TBMM\'de kabul edildi
YORUMLAR (5)
  • Ender Kiliç: Hakkınızı nasıl öderiz… Yanıtla 41 48
  • Ender Kervancıoğlu: "Savaştan kaçıp ülkemize sığınan kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Muhalefet, ülkelerine göndereceğiz diyor. Biz göndermeyeceğiz. Biz o mazlumlara vatandaşlık da vereceğiz. Suriyeli ve afganlara 40 milyar dolar harcadım. Bir daha harcarım. EYT mi, emekliye zam mı? Kimse kusura bakmasın. Devlet bu yükün altından kalkamaz." Yanıtla 26 47
  • alos : Emeği geçenlerden ALLAH razı olsun Yanıtla 48 18
  • Kaan Arslan: Mangal yaparsanız haberimiz olsun Yanıtla 9 45
  • alos : ALLAH ALLAH NEDEN BEĞENMEDİLER Kİ 0 1

Ssk, Zam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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