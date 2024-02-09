Stanford Üniversitesi Öğrencileri Filistin\'e Destek İçin Oturma Eylemi Yasağını Protesto Etti

ABD'de Stanford Üniversitesi öğrencileri, üniversite yönetiminin Filistin'e destek vermek amacıyla 110 günü aşkın süren oturma eylemlerini yasaklayan kararını protesto etti.
The Hill gazetesinin haberine göre, Stanford Üniversitesinin web sitesinde yayımlanan yasaklama kararı üzerine sosyal medya aracılığıyla öğrenciler, "Oturma eylemlerinden ellerinizi çekin" temasıyla gösteri organize etti.
Dün akşam düzenlenen gösteride üniversite yönetiminin Filistin'e destek amacıyla 112 gündür süren oturma eylemini "güvenlik" gerekçesiyle yasaklaması protesto edildi.
Stanford yönetimi tarafından dün üniversitenin resmi internet sitesinde yayımlanan bildiride alandaki tüm eşyanın 20.00 ile 08.00 saatleri arasında "sağlık ve güvenlik endişesi" nedeniyle toplattırılacağı bildirildi.
Bildiride yasağı ihlal eden öğrenciler hakkında disiplin sürecinin başlatılacağı uyarısı yapılarak "Farklı görüşlerin barışçıl şekilde ifade edilmesini sıkı bir şekilde desteklemeye devam etmenin yanında, üniversite topluluğu üyelerinin fiziksel güvenliğini ve refahını sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesine yer verildi.
ABD'nin California eyaletindeki Stanford Üniversitesi kampüsünde bir grup öğrenci, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarına ve üniversite yönetiminin kampüsteki Müslüman ve Arap öğrencilere karşı işlenen nefret suçlarına sessiz kalmasına tepki göstermek amacıyla oturma eylemi başlatmıştı.
Üniversite yönetimi, geçen hafta sonu eyaletteki şiddetli rüzgarlar sonrası eylem yapan öğrencilerin sandalyelerini rüzgardan etkilenmeyen başka alanlara taşımasını, "diğer grupların kullandığı alanı kapma ve üniversite topluluğu üyelerinin güvenliği açısından risk teşkil ettiği" şeklinde nitelemiş ve eylemleri yasaklama kararı almıştı.
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