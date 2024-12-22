Starlink Kosova'da Kullanıma Sunuldu - Son Dakika
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Starlink Kosova'da Kullanıma Sunuldu

Elon Musk, Starlink'in artık Kosova'da mevcut olduğunu duyurdu. Yüksek hızlı internet hizmeti başladı.

22.12.2024 19:47
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Elon Musk, sahibi olduğu SpaceX'in uydu internet sistemi Starlink'in Kosova'da mevcut olduğunu duyurdu.

Musk, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Starlink artık Kosova'da." ifadesini kullandı.

Starlink'in X hesabından yapılan paylaşımda da "Starlink'in yüksek hızlı ve düşük gecikmeli interneti artık Kosova'da mevcut." ifadesine yer verildi.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani de, sosyal medya hesabında Musk ve Starlink'i etiketleyerek "Kosova'ya hoş geldiniz." paylaşımı yaptı.

Başbakan Albin Kurti, Starlink'in ülkede olmasını memnuniyetle karşılayarak, bunun dijital altyapının gelişmesinde önemli bir adım olduğunu belirtti.

Bu arada, bölge ülkelerden Hırvatistan, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'ta mevcut olan Starlink'in 2025'te Sırbistan ve Karadağ'a da gelmesi bekleniyor. Bosna Hersek içinse "tarihin belli olmadığı" belirtiliyor.

Starlink nedir?

Starlink, SpaceX'in dünyanın yetersiz internet hizmeti alan bölgelerinde internet erişimini kolaylaştırmak için yıllardır üzerinde çalıştığı uzay tabanlı bir sistem. Bu sistemle Musk'ın şirketi SpaceX'in yörüngede bulunan binlerce Starlink uydusu, dünyanın en uzak yerlerine yüksek hızda ve geniş bantlı internet sağlıyor.

SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Starlink Kosova'da Kullanıma Sunuldu - Son Dakika

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