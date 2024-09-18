Starlink V2 Uyduları 32 Kat Daha Fazla Radyasyon Yayıyor - Son Dakika
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Starlink V2 Uyduları 32 Kat Daha Fazla Radyasyon Yayıyor

Hollanda'dan yapılan araştırma, Starlink'in V2 Mini uydularının elektromanyetik radyasyon yaydığını ortaya koydu.

18.09.2024 18:49
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Hollanda Radyo Astronomi Enstitüsünden (ASTRON) uzmanların yaptığı araştırma, Starlink'in ikinci nesil "V2 Mini" uydularının önceki nesil uydulara kıyasla 32 kat daha güçlü "istenmeyen" elektromanyetik radyasyon yaydığını ortaya koydu.

"Astronomy and Astrophysics" dergisinde yayımlanan araştırmada, Starlink'in ikinci nesil V2 Mini uydularının yaydığı radyasyon incelendi.

Düşük Frekans Sırası (LOFAR) ağının kullanıldığı çalışmada, ASTRON'dan araştırmacılar, bu uyduların önceki nesil uydulara kıyasla 32 kat daha güçlü "istenmeyen" elektromanyetik radyasyon yaydığını tespit etti.

Araştırmacılar, bu emisyon miktarının Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin (ITU) düzenlemelerini aştığını belirterek, neredeyse tüm V2 uydularında bu radyasyonun tespit edildiğini kaydetti.

BBC'ye konuşan ASTRON'un direktörü Profesör Jessica Dempsey, "Starlink uyduları bu denli emisyonla her fırlatıldığında gökyüzünü görme kabiliyetimiz daha da azalıyor." dedi.

Starlink nedir?

Starlink, SpaceX'in dünyanın yetersiz hizmet alan bölgelerine internet erişimini kolaylaştırmak için yıllardır üzerine çalıştığı uzay tabanlı bir sistem.

Musk'ın şirketi SpaceX'in yörüngede bulunan 3 bin 200'den fazla Starlink uydusu, dünyanın en uzak yerlerine yüksek hızda ve geniş bant internet hizmeti sağlıyor.

SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Starlink V2 Uyduları 32 Kat Daha Fazla Radyasyon Yayıyor - Son Dakika

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