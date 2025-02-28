Starmer\'dan Trump\'a Ukrayna Çağrısı

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(ANKARA) - İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Washington ziyaretinde, ABD Başkanı Donald Trump'a Ukrayna'ya desteği bırakmaması çağrısında bulundu. Starmer, Trump'a "Ukrayna'da ve dünya çapında kutlanacak tarihi bir barış anlaşması yapma fırsatını yarattınız... Bu bir ödül. Ancak bunu doğru yapmalıyız" dedi. ABD Başkanı, barışın hızlıca sağlanamaması halinde hiç sağlanamayabileceğini söyledi.

Washington'u dün ziyaret eden İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD Başkanı Donald Trump'a Ukrayna'yı terk etmemesi çağrısında bulundu. Starmer, Trump'a "Ukrayna'da ve dünya çapında kutlanacak tarihi bir barış anlaşması yapma fırsatını yarattınız... Bu bir ödül. Ancak bunu doğru yapmalıyız" dedi. Trump, savaşı sona erdirme görüşmelerinin "çok iyi bir noktada" olduğunu söyledi ancak anlaşmanın yapılması için dar bir zaman dilimi kaldığını belirtti. ABD Başkanı Ukrayna'da barışın "Çabuk olmazsa, hiç olmayabileceğini" ifade etti.

Görüşmelerin verimli geçtiğini belirten Starmer'ın ziyaretindan önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da hafta başında Washington'u ziyaret ederek Trump'a benzer bir çağrıda bulunmuştu. Bugün de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Beyaz Saray'ı ziyaret etmesi bekleniyor. Avrupalı liderler ABD'nin doğrudan Rusya ile yürüttüğü görüşmelere ilişkin rahatsızlıklarını daha önce de ifade etmişti.

İngiltere'nin Ukrayna sınırında barış gücü bulundurma konusundaki teklifine ilişkin konuşan ABD Başkanı, NATO'nun kolektif savunma ilkesine olan desteğini yineleyerek, "Bunu destekliyorum. Bunun için hiçbir nedenimiz olacağını sanmıyorum. Çok başarılı bir barış yapacağımızı düşünüyorum" dedi. ABD Başkanı, İngiltere'nin "inanılmaz bir askeri güç olduğunu çok yardıma ihtiyaçları olmadığını ve kendilerini çok iyi bir şekilde koruyabileceklerini" söyledi. Ayrıca "Eğer Birleşik Krallık barış gücü saldırıya uğrarsa, yardım ihtiyaçları olursa, her zaman Britanyalıların yanında olacağım" dedi.

Trump ayrıca, Zelenski'yi diktatör olarak nitelendiren önceki açıklamalarına ilişkin bir soruya "Bunu söyledim mi? Bunu söylediğime inanamıyorum" ifadeleri ile yanıt verdi. Trump ve Zelenski arasında bugün, Ukrayna'nın nadir toprak elementlerinin ABD'ye verilmesini öngören bir anlaşma imzalanması bekleniyor.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir ateşkes sağlanırsa, savaşı yeniden başlatmamaya yönelik sözünütutacağını düşündüğünü söyledi. Ortak basın toplantısının ardından, Starmer, Fox News'e verdiği bir röportajda, "Putin'in herhangi bir anlaşmayı yerine getirmemesinden endişe duyduğunu bunun tarihsel olarak böyle olduğunu" söyledi.