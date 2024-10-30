Starmer'dan UNRWA Açıklaması

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LONDRA, 30 Ekim (Xinhua) -- İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail parlamentosu Knesset'in onayladığı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) İsrail'deki faaliyetlerini yasaklayan son yasaya ilişkin ciddi endişe duyduklarını söyledi.

Starmer Pazartesi gecesi yaptığı açıklamada söz konusu yasanın, UNRWA'nın Filistinlilere yönelik temel yardım çalışmalarını imkansız hale getirme riski taşıdığını söyledi.

Starmer, yasanın " Gazze'deki tüm uluslararası insani yardım çalışmalarını ve Batı Şeria'ya temel sağlık ve eğitim hizmetlerinin ulaştırılmasını da tehlikeye atabileceğini" söyledi.

Açıklamada, "Gazze'deki insani durum kesinlikle kabul edilemez. Derhal ateşkes sağlanması, rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'ye yönelik yardımların önemli ölçüde artırılması gerekiyor" denildi.

Açıklamada İsrail'in uluslararası hukuk çerçevesindeki yükümlülükleri de vurgulandı.

İhtiyaç duyulan ölçekte ve hızda insani yardımın ancak UNRWA tarafından sağlanabileceğini söyleyen Starmer, çatışmalarda hayatını kaybeden UNRWA çalışanları için üzüntülerini ifade etti ve İsrail'i ajansın temel görevlerini yerine getirmeye devam etme güvencesi vermeye çağırdı.