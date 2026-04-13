Starmer: Hürmüz Boğazı'nı Açmalıyız - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Starmer: Hürmüz Boğazı'nı Açmalıyız

13.04.2026 14:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Hürmüz Boğazı'nın açılması gerektiğini, ablukayı desteklemediklerini belirtti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda uygulayacağı ablukayı desteklemediklerini ve amaçlarının boğazı tamamen açmak olduğunu belirtti.

Starmer, BBC Radio 5'e yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın dünya ekonomisi için önemli bir geçit olduğunu vurgulayarak, bir an önce açılmasının enerji fiyatlarının düşüşü için hayati olduğuna dikkati çekti.

Boğazdaki mayınlara ve İran dronlarına karşı hava ve deniz araçlarının bölgede görev yapmayı sürdüreceğini anlatan Starmer, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı ablukaya alma açıklamalarına değinerek, "Müttefiklerimizle boğazı kapatmaya değil, açmaya çalışıyoruz. Biz ablukayı desteklemiyoruz. Bizim açımızdan tüm diplomatik, siyasi ve kapasiteye yönelik hazırlıklar boğazın açık tutulmasına odaklanmış durumda." dedi.

Keir Starmer, boğazın kapatılmasının piyasaya yeterli petrol ve doğal gaz girememesi anlamı taşıdığını kaydederek, "Bu da fiyatların artması, bizi şu an dinleyen herkesin daha yüksek enerji faturasıyla karşılaşabileceği anlamına geliyor. Böyle olmasını istemiyorum. Enerji faturalarının sabitlenmesini ve düşmesini istiyorum. Bu yüzden boğazın açık kalması çok hayati." diye konuştu.

İngiltere'nin, bu gerilimin doğrudan tarafı olmayacağını yineleyen Starmer, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasında sorumluluğun İran'da olduğunu söyledi.

Üzerinde çatışmalara katılma baskısı olduğunu dile getiren Starmer, "Gerçekten üzerimde ciddi bir baskı var ancak baskı ne olursa olsun savaşa sürüklenmediğimiz konusunda çok net konuşuyorum. İngiltere savaşa sürüklenmiyor. Bu bizim ulusal çıkarımıza değil. Yasal temeli olmayan, ciddi ve net bir plan olmadığı sürece böyle olacak." ifadesini kullandı.

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle Basra Körfezi'nin ağzında Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretiminin Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlayan Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması, enerji piyasalarında krize yol açmıştı.

Pakistan'da 11 Nisan'da yapılan ve yaklaşık 21 saat süren İran-ABD görüşmelerinden taraflar bir sonuca varamadan ayrılmış, taraflar anlaşmaya varılamamasındaki nedenlerden birinin Hürmüz Boğazı olduğunu duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada, Türkiye saatiyle 17.00'de İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatılacağı açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Hürmüz Boğazı, İngiltere, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Starmer: Hürmüz Boğazı'nı Açmalıyız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 14:45:56. #.0.4#
SON DAKİKA: Starmer: Hürmüz Boğazı'nı Açmalıyız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.