Starmer, Netanyahu ile Güvenlik Görüşmesi Yaptı

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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla yaptığı telefon görüşmesinde ülkesinin İsrail'in güvenliğine verdiği desteği dile getirdi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Starmer ve Netanyahu bu akşam telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İkili, Orta Doğu'da yükselen tansiyonu ele alırken Starmer, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kınadığını belirtti.

Starmer, İngiltere'nin İsrail'in güvenliğine ve sivillerin korunmasına olan kararlı bağlılığını da görüşmede ifade etti.

Görüşmede Lübnan'da ateşkesin önemine ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı doğrultusunda siyasi çözüme alan açılmasına işaret eden Starmer, Gazze'de ateşkes yapılması gerekliliği ile esirlerin salıverilmesinin önemine de vurgu yaptı.