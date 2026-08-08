Stockholm'da İsrail Saldırılarına Protesto - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Stockholm'da İsrail Saldırılarına Protesto

Stockholm\'da İsrail Saldırılarına Protesto
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Gazze ve Lübnan'a saldırıları Stockholm'de protesto edildi; eylemciler hak ihlalleri için toplandı.

İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırıları, İsveç'in başkenti Stockholm'de protesto edildi.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda toplanan eylemciler, İsrail'in bölgedeki saldırılarına tepki gösterdi.

Göstericiler, "Gazze'de siviller öldürülüyor", "Okullar ve hastaneler bombalanıyor", "Lübnan'a saldırılar durdurulsun", "Gıda kıtlığına son verilsin" ve "Savaş istemiyoruz" yazılı pankartlar taşıyarak İsrail aleyhine sloganlar attı.

"Sesi çıkmayan insanlara ses olmak için buradayız"

Gösteriye destek veren aktivist Karen Wild, AA muhabirine yaptığı açıklamada, protestolara kararlılıkla devam ettiklerini belirterek, "Burada bulunma sebebim, sesi çıkmayan insanlara bir ses olmak. 2,5 yılı aşkın süredir burada toplanıyor olmamız, ne yaptığını bilen ve son derece kararlı insanlar olduğumuzu gösteriyor. Tüm dinlerden insanlarla bir aradayız, insanlık için, çocuklar için, siviller için buradayız. Nefrete, savaşa ve sivillerin bombalanmasına karşıyız. Uluslararası hukukun herkes için geçerli olmasını istiyoruz; isteğe göre keyfi bir adalet istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Wild, İsveç hükümetinin sürece ilişkin tutumunu da eleştirerek, "İsveç hükümetinden daha fazla ses çıkarılması için ne gibi yollar göstereceğini duymak istiyorum. Onların bizi dinlemesini, gerçekte neler olup bittiğini anlamasını, gözlerini ve kalplerini açmasını istiyoruz ki buna bir son verilsin. Biz insanların yaşamasını istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Sivil Toplum, Uluslararası, Güncel, Lübnan, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Stockholm'da İsrail Saldırılarına Protesto - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü
Pentagon 5. parti UFO belgelerini yayımladı Orta Doğu’da gizemli cisim Pentagon 5. parti UFO belgelerini yayımladı! Orta Doğu'da gizemli cisim
Adana’da sevgili dehşeti: Saçından tutup yerlerde sürüklemiş Adana'da sevgili dehşeti: Saçından tutup yerlerde sürüklemiş
ABD’de orman yangınına müdahale den helikopter düştü, enkaza ulaşılamıyor ABD'de orman yangınına müdahale den helikopter düştü, enkaza ulaşılamıyor
Uçakta kabus: 4 yaşındaki kızıyla uyurken cinsel saldırıya uğradı Uçakta kabus: 4 yaşındaki kızıyla uyurken cinsel saldırıya uğradı
Kolombiya’da yeni dönem krizle başladı Petro görevi devretmeden sarayı terk etti Kolombiya’da yeni dönem krizle başladı! Petro görevi devretmeden sarayı terk etti

10:41
Bıçak çeken kızı takside darbettiler, kavgayı ayırmaya çalışanı da sokakta
Bıçak çeken kızı takside darbettiler, kavgayı ayırmaya çalışanı da sokakta
10:04
Orta Doğu yangın yeri Suudi Arabistan’daki petrol rafinerisi vuruldu
Orta Doğu yangın yeri! Suudi Arabistan'daki petrol rafinerisi vuruldu
09:33
Bahçeli “Demirtaş evine dönmeli“ çağrısı yapmıştı Erdoğan’ın yardımcısından yanıt geldi
Bahçeli "Demirtaş evine dönmeli" çağrısı yapmıştı! Erdoğan'ın yardımcısından yanıt geldi
09:32
Joe Biden’dan kötü haber Oğlu son durumunu açıkladı
Joe Biden’dan kötü haber! Oğlu son durumunu açıkladı
08:02
Cansever’in son mesajı yürekleri dağladı: Duanızı eksik etmeyin
Cansever’in son mesajı yürekleri dağladı: Duanızı eksik etmeyin
07:47
Fatih’te camide hırsızlık: 450 bin liralık çanta namaz sırasında çalındı
Fatih'te camide hırsızlık: 450 bin liralık çanta namaz sırasında çalındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2026 10:45:34. #7.12#
SON DAKİKA: Stockholm'da İsrail Saldırılarına Protesto - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.