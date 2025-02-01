Stockholm'de Gazze'ye Destek Protestosu - Son Dakika
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Stockholm'de Gazze'ye Destek Protestosu

İsveç'te yüzlerce kişi, Gazze'deki saldırılara karşı ateşkes talebiyle yürüyüş düzenledi.

01.02.2025 18:48
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İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişinin katılımıyla Gazze Şeridi'ne destek protestosu düzenlendi.

Stockholm'ün Odenplan bölgesinde bir araya gelen yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da ateşkesi sabote girişimlerinin önüne geçilmesini istedi.

"Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Okullar ve hastaneler bombalanıyor", "İsrail'e soykırım ambargosu uygulansın" ve "Sonsuza kadar Filistin" yazılı pankartlar taşıyarak "Filistin'e özgürlük" sloganları atan göstericiler, İsveç Parlamentosu önüne kadar yürüdü.

Gösteriye katılan İsveçli Karen Nicola Wild, AA muhabirine, aylarca süren soykırımda İsrail'in kasıtlı olarak tüm kiliseleri, üniversiteleri, Gazze'de var olan tüm eğitim kurumlarını yok ettiğini söyledi.

İsrail'in ateşkese uymadığına dikkati çeken Wild, "Tam ateşkes sırasında keskin nişancı Filistinli bir çocuğu öldürdü. Gazze'de ateşkes var ama Batı Şeria'da buna uyulmuyor." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya istediği zaman ateşkesi bozabileceğini söylediğini dile getiren Wild, "Bu da beni endişelendiriyor. Bu işgal durmalı, durmazsa nerede biteceğini bilemiyoruz. Herkes, 'Bu bir daha asla olmamalı.' diyor ama bu gözlerimizin önünde oluyor. Dünya gözlerini kapatmış, 'Bu bir daha olmasın.' diyor ama oluyor. Filistin'deki insanlar için endişeliyim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Stockholm'de Gazze'ye Destek Protestosu - Son Dakika

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