Stockholm'de İsrail Saldırılarına Protesto - Son Dakika
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Stockholm'de İsrail Saldırılarına Protesto

18.07.2026 17:39
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Göstericiler, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını Stockholm'de protesto etti.

İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırıları, İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen gösteriyle protesto edildi.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda toplanan eylemciler, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

"Gazze'de siviller öldürülüyor", "Okullar ve hastaneler bombalanıyor", "Lübnan'a saldırılar durdurulsun", "Gıda kıtlığına son verilsin" ve "Savaş istemiyoruz" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, İsrail aleyhine sloganlar attı.

"Gerçeğin her zaman galip geleceğine inanıyorum"

Gösteriye destek veren İsveçli aktivist Joakim Andersson, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'deki duruma dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak için her cumartesi Stockholm'deki Filistin'e destek gösterisine katıldığını söyledi.

İsrail'in saldırılarının son bulacağına dair bir işaret görmediğini belirten Andersson, şu ifadeleri kullandı:

"Cumartesi günleri Gazze'de her şeyin bitmediği, bitmekten çok uzak olduğu mesajını yaymak için buraya geliyorum. Gördüğüm kadarıyla görünürde pek bir son da yok. Kendi ülkemizde, bu yıl içinde değişmesini umduğum garip bir siyasi iklim var. Dünyada işlerin bu şekilde yürümesine karşı bir direnç olduğunu göstermeliyiz. İşte bu yüzden buradayım."

Küresel toplumda bilgiye ulaşmanın artık çok kolay olduğunu vurgulayan Andersson, "Uzun zaman alsa da, insanlara yalnızca bir sonrakinden korkmaları ve etraflarındaki insanlardan çekinmeleri yönünde beyin yıkama uygulanmış olsa da gerçeğin her zaman galip geleceğine ve Filistinlilerin kazanacağına inanıyorum. İnsanların bundan kendiliğinden uyanması mümkün. İnsanlar bunu her zaman yapıyor ve zaman geçtikçe daha fazlası da yapacak. Artık küresel bir toplumuz, bilgiye ulaşmak mümkün. İnsanlar düşünüldüğünden daha akıllı ve her yerde olduğu gibi Gazze'de yaşananlara ilişkin gerçekleri görmeye başladıklarını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Stockholm'de İsrail Saldırılarına Protesto - Son Dakika

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