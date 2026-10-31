Stockholm'de yüzlerce kişi İsrail'in Gazze ve Lübnan saldırılarını protesto etti - Son Dakika
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Stockholm'de yüzlerce kişi İsrail'in Gazze ve Lübnan saldırılarını protesto etti

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Stockholm'de Odenplan Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'a yönelik saldırılarını ve ateşkes ihlallerini protesto etti. Göstericiler, saldırıların durdurulmasını ve İsveç hükümetinin İsrail'e silah satışına son vermesini talep etti.

İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Filistin ve Lübnan'a saldırılarını protesto etti.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda bir araya gelen göstericiler, İsrail ordusunun Gazze, işgal altındaki Batı Şeria ve Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarına ve ateşkes ihlallerine tepki gösterdi.

Eylemde, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Okullar ve hastaneler bombalanıyor", "Lübnan'a saldırılar durdurulsun" ve "Gıda kıtlığına son verilsin" yazılı pankartlar taşındı. Göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını derhal durdurmasını ve İsveç hükümetinin İsrail'e silah satışına son vermesini talep etti.

"Bütün halkların hakkını savunuyorum"

Eyleme katılan İsveçli aktivist Ilan Cohen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin halkıyla dayanışma göstermek için meydanda bulunduğunu söyledi.

Bütün halkların haklarını savunduğunu belirten Cohen, Filistin halkı ile İsrail'deki Yahudi halkının aynı yerde eşit haklara sahip olmasının hayalini kurduğunu ifade ederek, bu nedenle gösteriye katıldığını ve eylemlerini sürdüreceğini dile getirdi.

Cohen, uluslararası topluma ve İsveç hükümetine çağrıda bulunarak, herkesi sessiz kalmamaya, herkesin haklarını ve uluslararası hukuku savunmaya ve sesini yükseltmeye çağırdı.

İsveç hükümetinden Filistin konusunda uluslararası hukuktan yana net ve somut bir tutum almasını talep ettiklerini belirtti.

Kaynak: AA
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