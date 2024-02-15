Stoltenberg: Montrö Anlaşmasına Saygı Göstermeye Devam Etmeliyiz

- Stoltenberg: "Montrö Anlaşmasına saygı göstermeye devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum"
NATO, Polonya'ya NATO- Ukrayna Ortak Analiz, Eğitim ve Öğretim Merkezi kuracak
BRÜKSEL - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin bazı müttefikler tarafından Ukrayna'ya hibe edilen gemilerin Karadeniz'e girmesine izin vermediğine dair gelen soruya cevap vererek, "Montrö Anlaşmasına saygı göstermeye devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, NATO savunma bakanlarının temmuz ayındaki Washington Zirvesi'ne hazırlanmak üzere bugün bir araya geldiğini ifade ederek, "Yeni savunma planlarımıza kaynak sağlama ve transatlantik savunma sanayi tabanımızı güçlendirme çalışmalarına hız verdik" dedi.
Bu yıl 18 NATO üyesinin GSYİH'lerinin yüzde 2'sini savunmaya harcamasını beklediğini ifade eden Stoltenberg, "2024 yılında Avrupa'daki NATO müttefikleri savunmaya toplam 380 milyar dolar yatırım yapacaklar" dedi.
Toplantıda mühimmat üretiminin arttırılması konusunu ele aldıklarını belirten Stoltenberg, "Stoklarımızı doldurmak ve Ukrayna'yı desteklemeye devam etmek için barış zamanının yavaş temposundan çatışmanın gerektirdiği yüksek tempolu üretime geçmemiz gerekiyor" dedi.
Kötüleşen güvenlik ortamını da ele aldıklarını ifade eden Stoltenberg, "İttifak'a karşı yakın bir askeri tehdit görmüyoruz" dedi.
Bugün ayrıca NATO-Ukrayna Konseyi'nde Ukrayna ile bir araya geldiklerini aktaran Stoltenberg, "Savunma Bakanı Umerov sahadaki son gelişmeler hakkında müttefiklere bilgi verdi" dedi.
Polonya'nın Bydgoszcz kentinde yeni bir NATO-Ukrayna Ortak Analiz, Eğitim ve Öğretim Merkezi kurmaya karar verdiklerini aktaran Stoltenberg, "Bu merkez Ukrayna'nın Rusya ile olan savaşında çıkardığı derslerin paylaşılmasına imkan tanıyacak. Ayrıca Ukrayna kuvvetlerinin müttefiklerle birlikte öğrenip eğitim alabilecekleri bir yapı oluşturacak. Ukrayna'nın ve bizim güvenliğimiz için Ukrayna'nın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.,
"İttifak var olduğu sürece NATO Müttefikleri arasında da NATO hakkında farklı görüşler ve tartışmalar olmuştur"
ABD tarafından NATO'ya yapılan eleştiriler hakkında bir soruya cevap veren Stoltenberg, "İttifak var olduğu sürece NATO Müttefikleri arasında da NATO hakkında farklı görüşler ve tartışmalar olmuştur. Kamuoyu yoklamalarına baktığımızda, hem Kuzey Amerika'da, ABD'de, Kanada'da hem de Avrupa'da NATO'ya rekor düzeyde destek olduğunu görüyoruz. NATO'nun tarihteki en güçlü ve en başarılı İttifak olmaya devam edeceğinden eminim. En az üç nedenden ötürü ABD'nin sadık bir müttefik olmaya devam etmesini bekliyorum. Birincisi, güçlü bir NATO'ya sahip olmak ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarına uygundur. İkincisi, ABD'de NATO'ya iki partiden de geniş bir destek var. Üçüncüsü, ABD'deki eleştiriler öncelikle NATO'ya karşı değildir. NATO müttefiklerinin NATO için yeterince para harcamamasına karşıdır" dedi.
"Montrö Anlaşmasına saygı göstermeye devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum"
Türkiye'nin bazı müttefikler tarafından Ukrayna'ya hibe edilen gemilerin Karadeniz'e girmesine izin vermediğine dair gelen soruya cevap veren Stoltenberg, "Montrö Anlaşması, Karadeniz'e açılan boğazların artık donanma gemilerine kapalı olduğu anlamına geliyor. Bu aynı zamanda Rusya'nın Karadeniz'e daha fazla donanma gemisi sokamayacağı anlamına geliyor. Ukrayna aslında Romanya, Bulgaristan ve Türkiye ile birlikte bir rota, bir deniz yolu açmayı başardı. Bu sayede Karadeniz üzerinden önemli miktarda tahıl ve diğer ürünleri ihraç edebildiler. Dolayısıyla NATO Müttefikleri arasındaki yakın işbirliğini sürdürmemiz, Ukrayna'nın Rus Karadeniz Filosunu geri püskürtme çabalarını desteklemeye ve Montrö Anlaşmasına saygı göstermeye devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.
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