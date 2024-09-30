Stres Yönetimi Eğitimi Verildi

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Öz Finans İş Sendikası tarafından üyelerine stres ile başa çıkma ve öfke kontrolü eğitimi verildi.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Finans Sektöründe Çalışanlara Yönelik Stres ile Başa Çıkma ve Öfke Kontrolü Yöntemlerini Öğrenme Eğitim Projesi", Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının finansmanlığında hayata geçirildi.

Eğitime, Ziraat Bankası, Halkbank ve Ziraat Katılım Bankasının Mardin, Manisa, Giresun, Çanakkale, Erzurum, Karaman, Isparta ve bu illerin ilçelerindeki Öz Finans İş Sendikası üyesi çalışanlar katıldı.

Çalışanlara, stres yönetimi, duygu yönetimi, zaman yönetimi, iletişim ve motivasyon başlıklı eğitimler verildi ve katılım belgesi takdim edildi.

Öz Finans İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Atıf Güdül, bankacılık ve finans sektörlerindeki çalışanların yoğun iş yüküyle karşı karşıya olduğunu belirterek, "Verilen eğitim sayesinde bankacı arkadaşlarımızın çalışma şartlarından kaynaklanan sorunlarının çözümüne bir nebze olsun katkı sağlamak bizleri mutlu etti. Genel Başkanımız Sayın Ahmet Eroğlu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın katkılarından dolayı teşekkür ederiz."