Finlandiya Cumhurbaşkanı: NATO Zirvesi değişimin ortasında

(ANKARA) - Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ne ilişkin, "Zirve, değişimin tam ortasına denk geliyor" ifadesini kullandı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, sosyal medya hesabından, Ankara'da düzenlenen 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin açıklama yaptı.

Stubb, "Türkiye'nin başkenti Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'ne katıldım. Zirveye, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ev sahipliği yapıyor. Zirve, değişimin tam ortasına denk geliyor. Resmi programın yanı sıra, birden fazla ikili görüşmem olacak" ifadelerini kullandı.

Stubb ayrıca, sosyal medya hesabından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile konuşurken çekilmiş fotoğrafını paylaştı.