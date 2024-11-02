Su Samuru Balık Çaldı

Tekneden balık çalan su samuru kameraya yakalandı
BURSA - Bursa'da balıkçı teknesine gelen su samuru, balık hırsızlığı yaparken kameralara yakalandı.
Sosyal medyada Çağlar Reis adıyla bilinen 23 yıldır balıkçılıkla uğraşan balıkçı, tuttuğu balıkların teknesinden çalındığını fark etti. Gemlik Narlı Koyu'ndaki teknesine yerleştirdiği güvenlik kamerasıyla, balıkların su samuru tarafından çalındığını anlayan Çağlar Reis, o anları kayda aldı. sosyal medyada paylaşıldıktan sonra görenleri hayrete düşüren görüntüye vatandaşlar tarafından yüzlerce yorum yapıldı.
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