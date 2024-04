Yeniden Refah Partisi, Türkiye için her türlü katkıyı vermeye hazır

Güncel

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi İşler Başkanı Suat Kılıç, "Her iki parti yetkilileri tarafından gerekli açıklamalar yapıldı. Seçim öncesinde de açıklamalar yapıldı. AK Parti tarafından daha öncelikle açıklamalar yapıldı. Seçim ve bayram trafiğine bakıldığında en son resepsiyon trafiğine bakıldığında ittifakta olmadığımız görülmektedir. Ama bu demek değildir ki Türkiye'nin hayrına, milletimizin esenliğine olan konu başlıklarında Yeniden Refah Partisi geri duracaktır. Türkiye için gereken ne olursa Yeniden Refah Partisi her türlü katkıyı vermeye, her zaman her zeminde hazır olacaktır" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi İşler Başkanı Suat Kılıç, Yeniden Refah Partisi'nin MYK toplantısı sonrası açıklama yaptı. Gerçekleştirilen MYK toplantısında ulusal ve bölgesel konuların ele alındığını ifade eden Kılıç, "Türkiye genelinde yüzde 7 oy ortalaması ile üçüncü sırada çıktığımız yerel seçimler sonrasında belediyelerime yönelik çalışmalarımızla ilgili organizasyon faaliyetlerimiz devam etmektedir." dedi.

Kılıç, Yeniden Refah Partisi'nin kazanmış olduğu 63 belediyenin çatısı altında 1 büyükşehir, 1 il belediyesi olmak üzere Milli Görüş belediyeciliğinin örneklerini bugünden geleceğe sergileyeceklerini söyledi. Kılıç'ın paylaştığı bilgiye göre; belediyelerde bütçenin nasıl yapılacağını, belediyenin nasıl borçsuz yönetileceğini, israfın nasıl önleneceğinin örneklerini göstermek üzere Yeniden Refah Partisi'nin belediye başkanları, parti genel merkezinin öncülüğünde çalışmalar gerçekleştirecek.

Yeniden Refah Partisi, yarın Merkez Karar Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Sonrasında ise il sorumluları ile toplantı yapılacak. 27 Nisan Cumartesi günü ise il başkanlarıyla bir başka toplantı yapılacak. 28 Nisan Pazar günü ise yerel seçimlerden belediye kazanan 63 belediye başkanı, il genel meclisi üyeleriyle birlikte yerel yönetimler değerlendirme toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantıların gündem maddesi projelerin hayata geçirilmesi olacak.

"Belediye başkanlarımızın yanında olacağız ve yardımına koşacağız" ifadelerini kullanan Kılıç, "Seçim öncesinde halkımıza vermiş olduğumuz yerel yönetimler sözümüzün gereğini yerine getirmek üzere hep birlikte elimizi taşın altına koyacağız." dedi.

Kılıç'ın basın açıklamasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Başıboş sokak köpekleri meselesi, Türkiye'nin çok önemli bir sokak meselesidir. Bu konu dramatik ve travmatik bir boyut kazanmaktadır. Sokaklarda kimler tarafından küpelendiği belli olmayan başıboş hayvanlar, kim olduğu bilinmeyen şahıslar tarafından beslenmektedir. Kısırlaştırma yapılmamaktadır. Türkiye genelinde başıboş köpek popülasyonunun sayısı 16 milyon olarak tahmin edilmektedir. Bu mama endüstrisini besliyor olabilir ama kadınlar ve çocuklar bu durumdan hoşnut değil. Başta Ankara Büyükşehir Belediye başkanı olmak üzere bütün kazanan belediye başkanlarına açık çağrımdır. Mazeretiniz kalmadı. Belediyeleri kazandığınız gibi, belediye meclisinde de çoğunluğu kazandınız. Ankara'da 25 ilçe başkanıyla el ele vermek, sokaklarımızı başıboş hayvan popülasyonundan temizlemek zorundasınız. Etkin kısırlaştırma yapacaksınız. Hayvan severlere ve gönüllülere sahiplendirme yapacaksınız. Sokakta başıboş kalan hayvanları, hayvan haklarına saygılı barınaklarda toplayarak kontrolsüz çoğalmanın önünü alacaksınız.

"DESTEK VERİLMESİ GEREKENE DESTEK VERİRİZ"

Türkiye'nin gündeminde Anayasa değişikliği var. Henüz güncellenmiş, imzalanmış resmileşmiş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na iletilmiş bir metin olmadığından dolayı detaylarına giremiyoruz. Ama Türkiye'nin yönetimini kolaylaştıracak, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak, hükümetin sorunun çözümü önünde 'engel' dediğini problemlerin ortadan kaldırılmasına katkı sağlayacak bir maddeler bütünü gelirse Yeniden Refah Partisi, hukuk kurullarında, siyaset organlarında değerlendirmelerini yapacak. Gerek gördüğü çerçeve zeminde Anayasa'ya destek verme ya da vermeme şeklindeki kararını ortaya koyacaktır. Yeniden Refah Partisi'nin duruşu açık ve nettir. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyoruz. Getirilecek maddelerin de doğrusuna doğru, yanlışına yanlış diyeceğiz. Destek verilmesi gerekene destek veririz. Asıl olan Türkiye'nin daha yönetilebilir bir ülke olması. Görmediğimiz bir Anayasa değişikliği maddelerine destek vermemiz kabul edilebilir değildir. Yeter ki Meclis'te partiler bir araya gelsin ve uzlaşı sağlansın.

"BAYRAM İKRAMİYESİNİN VE EMEKLİ AYLIĞININ YÜKSELTİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ"

Yeniden Refah Partisi olarak en düşük emekli aylığının asgari ücretle eşdeğer bir düzeye çıkarılmasıyla ilgili talebimizi bir kez daha yeniliyoruz. Bayram ikramiyesinin de emeklimizin de kurban kesebileceği bir rakama yükseltilmesini hükümetimizden talep ediyoruz. Emeklilerimizin bayram sevincini yaşamasında büyük bir toplumsal yarar vardır. Geçim derdinin ortadan kaldırılması her şeyden evvel Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni kaynak paketi üretmesiyle mümkün olacaktır. Yeni paket üretirken, yeni zamlarda, vergilerden, harçlardan özenle kaçınılmalıdır."

"İTTİFAKTA OLMADIĞIMIZ GÖRÜLMEKTEDİR"

Kılıç kendisine yöneltilen "Yeniden Refah Partisi olarak kendinizi hala Cumhur İttifakı paydaşı olarak görüyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Her iki parti yetkilileri tarafından gerekli açıklamalar yapıldı. Seçim öncesinde de açıklamalar yapıldı. AK Parti tarafından daha öncelikle açıklamalar yapıldı. Seçim ve bayram trafiğine bakıldığında en son resepsiyon trafiğine bakıldığında ittifakta olmadığımız görülmektedir. Ama bu demek değildir ki Türkiye'nin hayrına, milletimizin esenliğine olan konu başlıklarında Yeniden Refah Partisi geri duracaktır. Türkiye için gereken ne olursa Yeniden Refah Partisi her türlü katkıyı vermeye, her zaman her zeminde hazır olacaktır. Bu anayasa konusunda olabilir. Ekonomideki bir problemin çözümü hususunda olabilir. Her doğru konuyu parti olarak desteklemeye devam edeceğiz.

"YENİDEN REHAF'IN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCUNU ETKİLEYEN PARTİ OLMAKTAN PİŞMANLIĞI YOKTUR"

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın içinde olmaktan, paydaşı olmaktan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde seçimi etkileyen ve sonuca doğrudan tesir eden parti olmaktan yana Yeniden Refah Partisi'nin bir pişmanlığı yoktur. Türkiye'nin tarihi bir dönemecinde, o günün koşullarında olması gerekeni yaptığı konusunda kurullarımız, o günkü duruşu neyse bugün de aynı duruşu korumaktadır. Bu ittifaklar seçim arifesi gündeme geldiğine ve yakın tarihte bir seçim olmadığına göre ittifaklarla ilgili yeni yaklaşımlarla ilgili konuşmak için çok erken.

"SOMUT TEKLİF GELDİĞİNDE SÖYLENECEK SÖZÜMÜZ OLACAK"

Anayasa değişikliği talepleri gündeme geldiğinde kendi beklentilerimize ilişkin çalışmalarımızı başlattık ve devam ettiriyoruz. Katkı veren taraf olmaktan çekinmeyiz. Yeter ki bizim değiştirilmesine 'evet' diyeceğimiz maddelerle Türkiye'nin sorunları çözüme kavuşsun. Olmazsa olmazlarımız bellidir. Kuvvetler ayrılığının kuvvetlendirilmesi lazım. Yasama, yürütme ve yargı arasındaki net sınırların net bir şekilde belirlenmesi lazım. Bağımsız yargının adaleti tecil ettireceği koşulların oluşturulması lazım. Bunlar olduktan sonra iş birliğine varız. Yeni Anayasa değişikliği talebi AK Parti'den de gelse, Yeniden Refah Partisi'nin ilke ve değerleriyle bağdaşmak kaydıyla bu teklife 'evet' deriz. Ama görünen o ki parlamentoda çoğunluk AK Parti ve MHP'de. Bu değişiklik kısa sürede konuşulup karara bağlanabilecek bir konu değil. Somut teklif geldiğinde söylenecek sözümüz olacaktır."