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Suat Kılıç: Saldırıların yarattığı travmalar uzun süre zihinlerden silinmeyecek - Son Dakika
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Suat Kılıç: Saldırıların yarattığı travmalar uzun süre zihinlerden silinmeyecek

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırısına ilişkin, atılan yumruğun ve yere düşen hakeme atılan tekmelerin Türk futbolu ve spor hayatı üzerinde yarattığı travmaların uzun süre zihinlerden silinmeyeceğini söyledi. Kılıç, Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nun bu şiddet ortamını sonlandırması gerektiğini belirtti.

Suat Kılıç: Saldırıların yarattığı travmalar uzun süre zihinlerden silinmeyecek
12.12.2023 - 17:33,
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın, hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırısına ilişkin, "Atılan yumruğun, yere düşen hakeme atılan tekmelerin Türk futbolu ve spor hayatımız üzerinde yarattığı travmalar uzun süre zihinlerden silinmeyecektir." dedi.

Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin yaptığı açıklamada, dün MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor maçının ardından futbol sahasında hiç yaşanmaması gereken talihsiz ve çirkin bir olaya tanıklık edildiğini söyledi.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Koca'nın, hakem Meler'e fiziksel saldırıda bulunduğunu anımsatan Kılıç, "Atılan yumruğun, yere düşen hakeme atılan tekmelerin Türk futbolu ve spor hayatımız üzerinde yarattığı travmalar uzun süre zihinlerden silinmeyecektir. Bu travmatik ortamın kimseye bir faydası yoktur." diye konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nun gerekli adımları atarak futboldaki bu şiddet ortamını noktalaması gerektiğini kaydeden Kılıç, "Dün geceki saldırı hiçbir şekilde tasvip edilemez, küçük gösterilemez, hafifletilemez, yok sayılamaz. Türkiye Futbol Federasyonu, sadece bir kınamayla veya futbol liglerini tatil etmeyle bu meseleyi çözeceğini sanıyorsa yanıldığını bugünden ifade etmek isterim." ifadelerini kullandı.

Tribündeki seyircilerin ise sağduyulu davrandığını söyleyen Kılıç, "Tribünlerdeki taraftar grubu sahaya dalan yöneticilerden, başkanlardan daha akıllı, daha sağduyulu davranma becerisini göstermiştir." dedi.

Kılıç, ilkokul öğrencisi Tunahan Yılmaz'ın Ankara'da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanmasıyla ilgili de "Yeniden Refah Partisi, 31 Mart 2024 yerel seçimlerini takip eden süreçte ahlaklı belediyecilik anlayışının bir tezahürü olarak tüm şehirlerde, tüm cadde, sokak ve boş alanları rahatlıkla ve güven içerisinde insanlarımızın geçişine imkan sağlar hale getirecektir." değerlendirmesini yaptı.

"Böyle bir görüşme yok"

Açıklamasının ardından soruları yanıtlayan Kılıç, yerel seçimde İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik ittifak için AK Partili Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun aday olmasının istendiği iddiasına ilişkin şunları kaydetti:

"Bizden duymadıkça, ittifak konusunda duyduğunuz bütün açıklamalar gerçek dışıdır, sansasyonel açıklamalardır, asparagastır ya da bazı adayların kendi partileri içerisindeki konumlarını kuvvetlendirmeye yönelik pazarlama çalışmalarıdır. Böyle bir görüşme yok. Herhangi bir aday endeksli yaklaşımımız söz konusu değil. Herhangi bir il, ilçe şartı tarafımızdan öne sürülmüş değil. AK Parti tarafından bize gelmiş bir birliktelik teklifi de mevzubahis değil."

Kaynak: AA
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MKE Ankaragücü, Refah Partisi, Suat Kılıç, Faruk Koca, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

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