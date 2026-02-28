Şubat'ta Bilim Dünyasında Çarpıcı Gelişmeler - Son Dakika
Şubat'ta Bilim Dünyasında Çarpıcı Gelişmeler

28.02.2026 11:31
Yeni dinozor türü, Samanyolu görüntüleri ve sağlıklı yaşam önerileri gibi gelişmeler dikkat çekti.

Şubat ayında, Sahra Çölü'nde başında orak biçiminde kemiksi yapı bulunan yeni dinozor türünün keşfedilmesi ve Samanyolu Galaksisi'nin merkezine ilişkin bugüne kadarki en ayrıntılı görüntülerden birinin elde edilmesi başta olmak üzere birçok bilimsel gelişme gündeme geldi.

Bilim ve teknoloji dünyasında ortaya çıkan türlü keşif, yenilik ve atılım, evrenin bilinmeyen taraflarını açığa çıkarıyor ve ufuk açmaya devam ediyor.

Bu kapsamda AA muhabiri, şubat ayında öne çıkan bilimsel gelişme ve keşifleri derledi.

Science dergisinde yayımlanan araştırmaya göre paleontologlar, Sahra Çölü'nde Latincede "olağanüstü spinozor" anlamına gelen ve "spinosaurus mirabilis" olarak adlandırılan yeni dev dinozor türünü keşfetti.

Dinozorun yaklaşık 95 milyon yıl önce bugünkü Nijer topraklarında yaşadığını belirleyen araştırmacılar, türün başındaki orak biçimli çıkıntı sayesinde diğer spinozorlardan kolaylıkla ayırt edildiğini bildirdi.

Bilim insanları, keratinle kaplı olduğu düşünülen kemiksi çıkıntının parlak renklere sahip olabileceğini ve gösteriş amacıyla kullanılmış olabileceğini değerlendiriyor.

Samanyolu'nun merkezine ilişkin en ayrıntılı görüntü elde edildi

Guardian gazetesinin haberine göre bilim insanları, Güneş Sistemi'nin de içinde bulunduğu Samanyolu Galaksisi'nin merkezine ilişkin bugüne kadarki en ayrıntılı görüntülerden birini elde etti.

Şili'deki Avrupa Güney Gözlemevi'ne (ESO) ait Atacama Büyük Milimetre/Milimetre-altı Dizisi (ALMA) Teleskobu ile çekilen görüntü, teleskop tarafından kaydedilen en kapsamlı çalışma oldu.

Araştırmacılar, galaksinin merkezindeki aşırı sıcaklık, basınç ve türbülans koşullarının erken evrendeki galaksilerle benzerlik gösterdiğini ifade ederek, söz konusu gözlemlerin, yıldız ve gezegen oluşum süreçlerinin anlaşılmasına katkı sağlayacağını kaydetti.

Ultra işlenmiş gıdalar, bağımlılığı teşvik etmek üzere tasarlanıyor

Yapay renklendirici ve tatlandırıcılar kullanılarak endüstriyel olarak üretilen ultra işlenmiş gıdaların, meyve ve sebzelerden çok sigarayla daha fazla ortak noktası olduğu ortaya konuldu.

Milbank Quarterly dergisinde yayımlanan araştırmada ultra işlenmiş gıdaların, tüketimi ve bağımlılığı teşvik etmek üzere tasarlandığı belirlendi.

Bu tür gıdaların, oluşturdukları halk sağlığı risklerine uygun düzenlemelere tabi tutulması gerektiği vurgulanarak, "az yağlı" veya "şekersiz" olarak pazarlanmasının düzenlemeleri geciktirebileceği ifade edildi.

Fillerin hortumundaki kedi bıyığını andıran kıllar, dokunma duyusunda kilit rol oynuyor

Science dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, Almanya'dan bilim insanları, fil hortumunda görünüş olarak kedi bıyığını andıran kılların hayvanın dokunma duyusunda kilit rol oynadığını ortaya koydu.

Araştırmaya göre filler, kalın derilerine ve zayıf görme yetilerine rağmen bu kıllar sayesinde çevrelerini hassasiyetle algılayabiliyor ve nesneleri son derece kontrollü biçimde kavrayabiliyor.

Kılların, temas noktalarını ayırt edebilecek şekilde titreşim ürettiğini tespit eden araştırmacılar, bu titreşimlerin hortumdaki sinir hücreleri tarafından algılandığını belirtti.

Bilim insanları, bu sayede fillerin, ezmeden veya kırmadan yiyecekleri tutabildiğini, diğer fillerle iletişim kurabildiğini ve karşılıklı etkileşimde bulunabildiğini bildirdi.

Uyumadan önceki son 3 saat yemek yememek, kalp sağlığına iyi geliyor

ABD'de yapılan araştırmada uyumadan önceki son 3 saat yemek yememenin, kalp sağlığı ve metabolizma üzerinde olumlu etkiler sağlayabileceği tespit edildi.

Araştırmada, özellikle kalp hastalığı riski yüksek kişiler için yemek saatini erkene çekmenin, diyet içeriğini değiştirmeden uygulanabilecek pratik bir yöntem olabileceği vurgulandı.

Vücudun biyolojik saati olarak bilinen sirkadiyen ritmin, metabolizma ve kalp fonksiyonları dahil birçok süreci düzenlediğine, metabolik sağlığın bozulmasının ise Tip 2 diyabet, karaciğer yağlanması ve kalp hastalığı riskini artırdığına işaret edildi.

Araştırmanın sonuçları, "Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology" dergisinde yayımlandı.

Düzenli kolajen alımı cilt, kas ve eklem sağlığını olumlu etkiliyor

Sonuçları "Aesthetic Surgery Journal Open Forum"da yayımlanan araştırmada düzenli kolajen takviyesinin ciltteki elastikiyeti artırdığı, kas yapısını iyileştirdiği, eklem kireçlenmesine bağlı durumlarda olumlu sonuç verdiği tespit edildi.

Araştırmada ölü cilt hücrelerini yenileme, organları koruma ve kanın pıhtılaşmasında temel rol oynayan kolajen proteinin, eklemlerde görülen romatizmanın neden olduğu ağrıyı ve sertliği hafiflettiği de belirlendi.

Kaynak: AA

