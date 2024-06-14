SUBÜ, 60 girişimci kadına yapay zeka destekli girişimcilik eğitimi verdi - Son Dakika
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SUBÜ, 60 girişimci kadına yapay zeka destekli girişimcilik eğitimi verdi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) akademisyenleri, 60 girişimci kadına 'yapay zeka destekli girişimcilik' eğitimi verdi. SUBÜ ve Sakarya Kızılay Kadın Kolları paydaşlığında, Genç Gelişim ve Girişim Derneği tarafından hazırlanan 'Yapay Zeka Destekli Kadın Girişimciliği Yaygınlaşıyor' projesi kapsamında düzenlenen eğitime, Ferizli ilçesinden 60 girişimci kadın katıldı.

14.06.2024 14:10
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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) akademisyenleri, 60 girişimci kadına "yapay zeka destekli girişimcilik" eğitimi verdi.

SUBÜ ve Sakarya Kızılay Kadın Kolları paydaşlığında, Genç Gelişim ve Girişim Derneği tarafından hazırlanan "Yapay Zeka Destekli Kadın Girişimciliği Yaygınlaşıyor" projesi kapsamında düzenlenen eğitime, Ferizli ilçesinden 60 girişimci kadın katıldı.

SUBÜ Ferizli Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Zehra Vahapoğlu, AA muhabirine, kadınların yapay zekayı kullanarak kendi markalarını ve ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırmasını hedeflediklerini söyledi.

Eğitimde, kadınların bu çalışmaya yönelik sorularını yanıtladıklarını aktaran Vahapoğlu, ürünleri yurt içi ve yurt dışındaki pazarlara ulaştırmalarına yönelik örnekler gösterdiklerini belirtti.

Girişimci Nagihan Can da ürettiği ürünlerin satışını, internet sayfası ve sosyal medya platformlarında yaptığını vurgulayarak, daha büyük kitlelere ulaşmayı hedeflediği için bu eğitime katıldığını bildirdi.

Eğitimin önemine değinen Can, "Bizim ulaştığımız çeşitli kitleler var. Daha geniş kitlelere ulaşabilmek için yapay zekanın bize neler kattığını öğrendik. İşimizi büyütmek için güzel bir eğitim oldu." ifadelerini kullandı.

Girişimci Müge Yarman da eğitimin ürünlerini daha fazla tanıtabilmek adına fayda sağladığını anlattı.

Kaynak: AA

Ferizli, Kızılay, Sakarya, Eğitim, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SUBÜ, 60 girişimci kadına yapay zeka destekli girişimcilik eğitimi verdi - Son Dakika

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