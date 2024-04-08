Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Kazakistan\'ın İstanbul Başkonsolosu ve Konsolosunu ağırladı

Güncel

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Kazakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul ve Konsolos Yertay Yergalioğlu'nu ağırladı.

SUBÜ'den yapılan açıklamada, Amankul veYergalioğlu'nun ziyaretinde, üniversitede öğrenim gören Kazakistanlı öğrencilerin eğitim-öğretim süreçleri, sosyal ve kültürel faaliyetleri ile iş dünyasına adaptasyonlarının konuşulduğu belirtildi.

SUBÜ Kazakistan Öğrenci Topluluğu ve Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Kazakistan Öğrenci Topluluğu'ndan öğrencilere yönelik iftar programı düzenlendiği anlatılan açıklamada, programa Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı İsmail Filizfidanoğlu, SADEM Müdürü Doç. Dr. Serhat Küçük ve SUBÜ Erasmus Kurum Koordinatörü Doç. Dr. Engin Can'ın katıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sarıbıyık, üniversitede Kazakistan uyruklu 758 öğrencinin öğrenim gördüğünü belirterek, "Ayrıca SADEM'de de 353 öğrencimiz dil öğreniminde. 2019'dan bu yana Kazakistan Öğrenci Topluluğumuz yoğun şekilde faaliyet gösteriyor. Şu an 74 üyesi bulunuyor. Gönül coğrafyamızla gönül birliği oluşturmak en büyük arzumuz." ifadesini kullandı.

Amankul da Sakarya'da önemli sayıdaki Kazakistanlı öğrencinin, Türkiye'nin kültürünü öğrenme ve kendilerini geliştirme gibi önemli misyona sahip olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Görüyoruz ki, SUBÜ de SAÜ de bu gelişime önemli katkı sunuyor ve öğrencilerimizin yanında yer alıyor. Öğrencilerimizin memnuniyeti bizlere de huzur veriyor. Ortak geçmişimiz, kültürümüz bizleri zaten doğal olarak birbirimize yakınlaştırıyor. Ancak akademik düzeydeki iş birlikleri farklı çerçeveler, çalışma alanları açıyor. Sosyal anlamda da ciddi geri beslemeler sağlıyor. Bunun için her iki üniversitemize, şehir yöneticilerine ve Sakaryalılara teşekkür ediyorum."