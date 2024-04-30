SUBÜ Öğrencileri 1 Mayıs için Online Afiş Sergisi Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

SUBÜ Öğrencileri 1 Mayıs için Online Afiş Sergisi Düzenledi

SUBÜ Öğrencileri 1 Mayıs için Online Afiş Sergisi Düzenledi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne özel tasarladıkları afişlerle online bir sergi düzenledi. Ferizli Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı Programı öğrencileri, öğretim görevlisi Ersin Berk tarafından organize edilen sergide hazırladıkları afişleri sergiledi. SUBÜ, internet sayfası üzerinden sergiye erişim imkanı sağlıyor.

30.04.2024 12:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne yönelik tasarladığı afişlerle online sergi düzenledi.

SUBÜ'den yapılan açıklamaya göre, Ferizli Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı Programı öğrencileri, işçinin ve emekçinin bayramı 1 Mayıs'a özel afiş tasarımları yaptı.

Öğrenciler, hazırladıkları afişleri Öğretim Görevlisi Ersin Berk tarafından organize edilen online sergide öğrencilerin beğenisine sundu.

Zaman zaman toplumsal sorunlara, zararlı alışkanlıklara ya da milli gün ve bayramlara ilişkin afiş sergileri düzenlediklerini belirten Berk, "Çalışma konumuz bu kez de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ve büyük gayretlerle çalışan işçi ve emekçiler oldu. Bu tarz etkinlikler öğrencilerimizin uygulama yeteneğini geliştirdiği gibi çalışmaların sergi olarak sunulması ise öğrencilerimize özgüven ve motivasyon da sağlıyor. Etkinliklerimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Online afiş sergisi, üniversitenin internet sayfasından ziyaret edilebiliyor.

Kaynak: AA

Ferizli, 1 Mayıs, Sakarya, Sanat, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SUBÜ Öğrencileri 1 Mayıs için Online Afiş Sergisi Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:40 TBMM’de yeni anayasa mesaisi Kurtulmuş ve Özel, görüşme sonrası kamera karşısına geçti TBMM'de yeni anayasa mesaisi! Kurtulmuş ve Özel, görüşme sonrası kamera karşısına geçti
12:16 Bahçeli, Mehmet Şimşek’e sahip çıktı: Her zaman arkasındayız Bahçeli, Mehmet Şimşek'e sahip çıktı: Her zaman arkasındayız
11:24 Müsavat Dervişoğlu’nu neden tebrik etmedi Bahçeli nedenini açıkladı, parti grubu ayakta alkışladı Müsavat Dervişoğlu'nu neden tebrik etmedi? Bahçeli nedenini açıkladı, parti grubu ayakta alkışladı
10:26 Antalya’da Türk müşterilerden “milliyet farkı“ ücreti alan lüks otele 54.694 TL ceza kesildi Antalya'da Türk müşterilerden "milliyet farkı" ücreti alan lüks otele 54.694 TL ceza kesildi
08:30 İstanbul Valiliği’nden 1 Mayıs için toplu ulaşıma kısıtlama kararı İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs için toplu ulaşıma kısıtlama kararı
12:04 Hayvan otlatırken yılanın sokmasıyla can verdi Hayvan otlatırken yılanın sokmasıyla can verdi
12:01 Naldo Pereria’nın oğlu ve kayınpederinin ölümüne neden olan sürücü konuştu: Keşke alkollü çıkmasaydım Naldo Pereria'nın oğlu ve kayınpederinin ölümüne neden olan sürücü konuştu: Keşke alkollü çıkmasaydım
11:06 Parmağı kesilecek Çeçen kızı Türk doktorlar kurtardı Parmağı kesilecek Çeçen kızı Türk doktorlar kurtardı
11:05 Bahçeli’den “Hamas bir terör örgütüdür“ diyen İmamoğlu’na sert tepki Bahçeli'den "Hamas bir terör örgütüdür" diyen İmamoğlu'na sert tepki
11:03 Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu Formula 1, Türkiye’ye geri dönüyor Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu! Formula 1, Türkiye'ye geri dönüyor
10:52 Buse Meral, Aras Bulut İynemli ile aşkını ilan etmek zorunda kaldı Buse Meral, Aras Bulut İynemli ile aşkını ilan etmek zorunda kaldı
10:48 Dolar, euro ne kadar İşte kurlarda son durum Dolar, euro ne kadar? İşte kurlarda son durum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 13:14:23. #1.11#
SON DAKİKA: SUBÜ Öğrencileri 1 Mayıs için Online Afiş Sergisi Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement