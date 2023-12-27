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Suç örgütlerinden el konulan Ferrari Ayasofya Meydanı'nda ilgi odağı oldu - Son Dakika
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Suç örgütlerinden el konulan Ferrari Ayasofya Meydanı'nda ilgi odağı oldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne verilen suç örgütlerine ait Ferrari marka araç, Ayasofya Meydanı'nda sergilenerek yoğun ilgi gördü. Araç, vatandaşlar tarafından inceleme ve hatıra fotoğrafı çekme fırsatı buldu.

Suç örgütlerinden el konulan Ferrari Ayasofya Meydanı\'nda ilgi odağı oldu
27.12.2023 - 15:17,
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- SUÇ örgütlerinden el konulan araçlar arasında yer alan Ferrari marka araç Ayasofya Meydanı'nda yoğun ilgi gördü.

Suç örgütlerine ait lüks araçlar mahkeme kararıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün kullanımına verilmişti. 23 araç içinde yer alan Ferrari bugün İstanbul sokaklarına çıktı. Araç çekici ile Ayasofya Meydanı'na getirildi. Lüks araç ilgi odağı oldu.

Polis aracını inceleyerek hatıra fotoğrafı çektiren Canan Aydın, "Çok iyi, harika bir değerlendirme olmuş. Bence araçlar en yakıştığı yeri bulmuş" dedi. Uğur Şahin ise, "Devletimize ve milletimize çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Bizim yurt dışındakilerden bir eksiğimiz olmadığını düşünüyorum, onun için güzel oldu" diye konuştu.

Ailesiyle birlikte aracın başında hatıra fotoğrafı çektiren Suat şimşek, "Çok güzel bir şey, benim de hoşuma gitti. Bizim Türk Polisimize de yakışır. Suç örgütlerinden alınmış bu araçları da tabi ki değerlendirmek lazım. Yararlanmak lazım böyle araçları çürümeye bırakmamak lazım" ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Suç örgütlerinden el konulan Ferrari Ayasofya Meydanı'nda ilgi odağı oldu - Son Dakika
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