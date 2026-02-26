Suç Örgütü Davası Yarın Devam Edecek - Son Dakika
Suç Örgütü Davası Yarın Devam Edecek

26.02.2026 16:23
Barış Boyun'un liderliğindeki suç örgütü davasında, sanıkların savunmaları alındı, duruşma ertelendi.

Elebaşılığını Barış Boyun'un yaptığı suç örgütüne yönelik 168'i tutuklu 304 sanığın yargılandığı davanın duruşması sanıkların savunmalarının alınmasının ardından yarına ertelendi.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda görülen duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Sanıkların yakınları ise duruşmada izleyici olarak yer aldı.

Jandarma personelince salon ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Savunma yapan bir kısım tutuklu sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, iş yeri kurşunlama ve gasp olaylarını reddetti.

Sanıklar, eylemlerle ilgilerinin bulunmadığını ve herhangi bir örgüte üye olmadıklarını savunarak, 17 aydır tutuklu olduklarını ifade etti.

Haklarında somut delillerin bulunmadığını öne süren sanıklar, iddianameye konu suç örgütüne üye olmadıklarını ve diğer sanıkları tanımadıklarını savundu.

Örgüt adı altında herhangi bir kod isimlerinin bulunmadığını ileri süren sanıklar, müştekilerle herhangi bir husumetlerinin bulunmadığını anlattı.

Bir kısım sanıklar, uzun yıllardır esnaflık yaptıklarını ve suça bulaşmalarının mümkün olmadığını söyledi.

Suç işlemek için kimseden para almadığını savunan bazı tutuklu sanıklar tahliyelerini talep etti.

Duruşma, sanıkların savunmalarının alınmasına devam etmek üzere yarına ertelendi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 1121 sayfalık iddianamede, 165 kişi "müşteki", 304 kişi ise "şüpheli" olarak yer alırken, sanıkların müştekilere yönelik 129 eylemi aktarılıyor.

Barış Boyun'un İtalya'da karıştığı suçlara ilişkin Mayıs 2024'ten beri örgütün yöneticileri Bayram Demir, Tolga Gültepe ve Oğuzhan Duyku'yla birlikte bu ülkede tutuklu olduğuna dikkati çekilen iddianamede, Boyun'un cezaevinden örgüte talimat vermeye devam ettiği vurgulanıyor.

İddianamede, suç örgütünün amacının belirsiz sayıda kişiden haksız menfaat sağlamak olduğu, Türkiye'nin en büyük suç örgütü olmak amacıyla karşılarında duran, faaliyet gösterdikleri alanda yer alan kişi ve gruplara silahlı saldırılarda bulunarak öldürdükleri veya kendi saflarına çektikleri yönünde tespitlere yer veriliyor.

Barış Boyun'un örgütün finans kaynaklarından silah ticaretinin başına ağabeyi Zafer Boyun'u getirdiği belirtilen iddianamede, Zafer Boyun'un yanında bulunan örgüt üyeleriyle başta Beyoğlu olmak üzere İstanbul genelinde silah ve mühimmat ticareti yaptığı, bu faaliyetlerinin sadece Türkiye ile sınırlı olmadığı ifade ediliyor.

Türkiye'de örgütün uyuşturucu trafiğini Bahadır Akdağ ve Tolga Gültepe'nin yönettiğinin altı çizilen iddianamede örgütün, karşısında duran, kendileriyle rekabet eden veya uyuşturucu madde ticareti nedeniyle aralarında alacak verecek meselesi gelişen diğer suç örgütlerine karşı husumet besledikleri ve eylem yapmaktan çekinmediklerine işaret ediliyor.

İddianamede, Barış Boyun'un, Avrupa'da birlikte uyuşturucu ticareti yaptığı Sırp suç örgütü Kavac'ın uyuşturucu pazarında rekabet içerisinde bulunduğu Sırp suç örgütü Skaljari'nin elebaşı Jovan Vukotic'in öldürülmesini Kavac örgütünden taşeron olarak aldığı, 8 Eylül 2022'de Vukotic'in Barış Boyun suç örgütü tarafından öldürüldüğü kaydediliyor.

Örgütün üyelerini 15-20'li yaşlar arasındaki gençlerden seçtiğine dikkati çekilen iddianamede, bu gençlerin bilgisayar oyunlarıyla yetiştikleri, sokak suç şebekelerini anlatan internet tabanlı dizilerden etkilendikleri ve bu dizilerden kendilerine rol model seçtikleri vurgulandı.

Suç örgütü elebaşıları ve yöneticilerinin sosyal medya programlarından paylaştıkları video ile fotoğraflardan meydan okuma ve intikam yeminleri yaptıkları, böylece gençleri etkilemeye çalıştıkları aktarılan iddianamede, sanıklardan Barış Boyun'un "örgüt elebaşı", Taha Kutay Karasoy, Tolga Gültepe, Bayram Demir, Efe Kantık, Gurur Işınçelik, Mehmet Recep Demir, Mert Gültepe, Mirhan Aygün, Batuhan Karaca ve Oğuzhan Duyku'nun "örgüt yöneticisi" olarak yer aldığı, bu sanıkların, tüm sanıkların işlediği suçlardan sorumlu olduğu ifade ediliyor.

İddianamede, bu sanıkların "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "silahlı suç örgütüne üye olma", "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", "hakaret", "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme", "resmi belgede sahtecilik", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma", "silahla yaralamaya teşebbüs", "nitelikli yağma", "nitelikli yağmaya teşebbüs", "nitelikli yağmaya teşebbüse azmettirme", "nitelikli silahla tehdit", "mala zarar verme" ve "mala zarar vermeye azmettirme" suçlarından 613 yıldan 2 bin 967 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Diğer sanıklar hakkında da benzer suçlardan değişen oranlarda hapis cezası isteniyor.

Kaynak: AA

