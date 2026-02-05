Aziz İhsan Aktaş Davasında Ara Karar... Zeydan Karalar'ın da Aralarında Olduğu 9 Kişi Hakkında Tahliye Kararı Verildi - Son Dakika
Aziz İhsan Aktaş Davasında Ara Karar... Zeydan Karalar'ın da Aralarında Olduğu 9 Kişi Hakkında Tahliye Kararı Verildi

05.02.2026 19:28  Güncelleme: 23:36
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, suç örgütü iddialarıyla yargılanan 33 sanıktan 9'u hakkında tahliye kararı verdi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da aralarında bulunduğu isimler, yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Duruşma, bir sonraki hafta devam edecek.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - Aziz İhsan Aktaş suç örgütü iddiasıyla açılan, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de görülen davada 33 sanığın tutukluluğuna ilişkin ara karar verildi. Mahkeme heyeti, aralarında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da olduğu 9 kişi hakkında tahliye kararı verdi.

İş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı iddia edilen "çıkar amaçlı suç örgütü" ile bazı belediye başkanlarına rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla 33'ü tutuklu 200 sanık hakkında açılan davanın duruşması, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi Kampüsü'ndeki 1 No'lu salonda görüldü. 7. günün sonunda tüm sanıkların avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından mahkeme heyeti, ara kararını açıkladı.

Avcılar Belediyesi ihale alma yetkilisi İbrahim Koçyiğit, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Çalış, Esenyurt Belediyesi çalışanları Müzeyyen Karakaş, Cem Alper Akyüz, Mert Çelik ve Ali Fırat Baycan, İSFALT Muhasebe Müdürü Oktay Aktaş, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın makam şoförü Mehmet Ataş ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar hakkında yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye kararı verildi. Kalan 24 sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Duruşma pazartesi gününe ertelendi.

Kaynak: ANKA

