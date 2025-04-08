Suç ve Suçlu Övücüsü Klip Paylaşan Zanlı Gözaltına Alındı

"Massaka" ismiyle bilinen rapçi M.İ., kırmızı bültenle aranan ve İtalya'da cezaevinde olan Barın Boyun suç örgütünü övücü klipler yapıp yayınladığı gerekçesiyle gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve İtalya'da cezaevinde olan Barış Boyun'un liderliğini yaptığı suç örgütünün eylem ve faaliyetleri ile sosyal medya paylaşımlarına ilişkin yapılan çalışmalarda düğmeye bastı.

BARIŞ BOYUN'U ÖVEN RAPÇİ GÖZALTINDA

Polis ekipleri, Youtube'da "Massaka" olarak bilinen M.İ. isimli rapçinin Barış Boyun suç örgütünü övücü klipler yayınladığı belirlendi. M.İ. polis ekipleri tarafından Pendik'te yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ile ilgili inceleme sürüyor.