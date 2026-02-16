Suça Sürüklenen Çocuklar İçin Rehabilitasyon Projeleri - Son Dakika
Suça Sürüklenen Çocuklar İçin Rehabilitasyon Projeleri

16.02.2026 11:19
İstanbul'da 9 bin 763 çocuğa denetimli serbestlik altında onarıcı infaz ve rehabilitasyon hizmeti sunuldu.

İstanbul'daki Denetimli Serbestlik Müdürlüklerince, "onarıcı infaz" anlayışıyla geçen yıl denetim ve takibi yapılan çocuk sayısının 9 bin 763 oldu.

Anadolu Ajansının (AA) "Küçük yaş, büyük suç" başlıklı dosya haberinin bu bölümünde, suça sürüklenen çocuklara (SSÇ) yönelik müdürlüklerdeki sosyal rehabilitasyon çalışmaları kapsamında yapılan faaliyetler ele alındı.

Bu kapsamda, 12-18 yaş arası çocuklara yönelik çok sayıda nitelikli rehabilitasyon projeleri düzenleniyor.

SSÇ'lerin yeniden topluma kazandırılması amacıyla, ülke genelindeki denetimli serbestlik müdürlüklerinde çocuk hizmetleri büroları aracılığıyla eğitim ve iyileştirme odaklı faaliyetler yürütülüyor.

Çocuklara yönelik infaz ve denetim yapılırken eğitim ile iyileştirme faaliyetlerin de bir arada yürütülüyor.

Bu kapsamda, öncelikle psikologlarla görüştürülen çocuklar daha sonra bireysel çalışma gruplarına katılarak, eğitim programına başlıyor.

Müdürlüklerde görevli sosyal hizmet uzmanları, psikolog, sosyolog ve öğretmenler çocuklarla bire bir ilgilenerek, ihtiyaçları doğrultusunda özel programlar hazırlıyor.

Çocuklar ve ailelerin katıldığı eğitim programlarında anne ve babayla çocukların iletişiminin sağlıklı ve sürekli olması hedefleniyor.

Çocuklara meslek edindirmek için de çalışmalar yapılırken bu kişilerin sağlıklı bireyler olarak topluma katılmalarına destek olunuyor.

Projeler kapsamında, çocuklara mesleki beceri kazandırmak, çalışma disiplini aşılamak, özgüvenlerini yükseltmek ve toplumsal hayata kalıcı, sağlıklı bir uyum sağlamalarına katkı sunmak amaçlanıyor.

Müdürlükler, "Sosyal Market", "Tekstil Atölyesi", "Bilişimle Değişim Projesi", "Resim ile Ebru Kursları", "Mutfak Atölyeleri" ve "Eğitim Konferansları" düzenleyerek, SSÇ'lerib topluma kazandırılmasına çalışıyor.

"Onarıcı infaz" anlayışı ilkesiyle hareket edilen müdürlüklerde, çocuklara mesleki beceri ile çalışma disiplini kazandırmak ve toplumsal hayata kalıcı biçimde uyumları ön planda tutuluyor."

Prof. Dr. Canan Karatay'ın katılımıyla bu kapsamda, "Sağlıklı beden, güçlü zihin, ailede bilinçli beslenme ve doğal yaşam" konferansı düzenlendi.

Suça sürüklenen çocuklara ve ailelerine yönelik sağlıklı beslenmenin önemini anlatan Karatay, gençlere ve çocuklara sevgi göstermesi gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Karatay, "Ergenlik çağında, çocuklar maalesef, kötü gruplar tarafından etkilendikleri zaman, istenmeyen şeyler yapıyorlar. Ailelerin burada çocuklarını dinlemesi çok önemli. Ailelerin, annelerin, babaların çocuklarıyla konuşmaları çok önemli. Annelerin ve babaların çocuklarına her gün 'Seni seviyorum. Ben sensiz yapamam.' demesi lazım. Çocuklarına 'Ne istiyorsan onu yapalım, birlikte yapalım.' demeleri lazım." diye konuştu.

Aile hayatının ve çocukların aileleriyle bir arada yemek yemesinin çok önemli olduğuna dikkati çeken Karatay, sağlıklı beslenmenin çocukları kötü alışkanlıklardan da uzak tutacağını vurguladı.

İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürü Seviyya Sancı ise denetimli serbestlik hizmetlerinin, bireyin yeniden hayata tutunmasını, ailesiyle ve toplumla sağlıklı bağlar kurmasını hedefleyen, insanı merkeze alan çok hassas bir hizmet alanı olduğunu anlattı.

Sancı, "Özellikle suça sürüklenmiş ya da sürüklenme riski taşıyan çocuklarımız ve aileleri için bilinçli yaşam ve sağlıklı alışkanlıkların kazanılması doğru ve güvenilir bir bilgiye ulaşmakla mümkün olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

