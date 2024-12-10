Sudan, Arap Birliği'nden Acil Toplantı İstedi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sudan, Arap Birliği'nden Acil Toplantı İstedi

Port Sudan, Arap Birliği'ni acil toplantıya çağırdı; ülkenin iç işlerine müdahaleyi engellemeye çalışıyor.

10.12.2024 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PORT Sudan, Arap Birliği üyesi bazı ülkelerin müdahalesini engellemek için Arap Birliğini acil bir toplantı düzenlemeye çağırdı.

Sudan Resmi haber ajansının (SUNA) haberine göre, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, 2 günlük resmi ziyaret kapsamında Port Sudan'da temaslarda bulundu.

Gayt, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile yaptığı ve olumlu geçen görüşmede, Arap Birliğinin Sudan'a ve halkına olan desteğini dile getirdi.

Genel Sekreter Gayt, "son derece zor" olarak nitelendirdiği Sudan sorununun insani boyutları hakkında bilgi aldığını ifade ederek, Arap Birliğinin uluslararası toplum ve Afrika Birliği ile koordineli olarak Sudan'da barış ve istikrarın sağlanması için nasıl katkı sağlayabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunduğunu kaydetti.

Öte yandan Sudan Kültür ve Enformasyon Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Halid el-İaysir, Gayt ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, "Sudan'ın işlerine müdahalesi olan ve Arap Birliği şemsiyesi altına giren bazı ülkelerin müdahalelerini engellemek" amacıyla Arap Birliğini acil bir toplantı düzenlemeye çağırdıklarını söyledi.

El-İaysir, Arap Birliğinin, Sudan'ın iç işlerine uluslararası müdahaleyi sınırlandıracak bir projeyi benimsemesi gerektiğinin altını çizdi.

Sudan'daki savaş

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor.

Bu savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyonu geçti, 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, sudan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan, Arap Birliği'nden Acil Toplantı İstedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:52 Yıllarca süren zulüm: Çocuklarım var, babalarının kim olduğunu bilmiyorum Yıllarca süren zulüm: Çocuklarım var, babalarının kim olduğunu bilmiyorum
16:05 Asgari ücret maratonu başladı İşte 2. toplantı tarihi Asgari ücret maratonu başladı! İşte 2. toplantı tarihi
15:05 Erdoğan’dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak
14:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler
13:18 Türkiye’den İsrail’in Suriye’de başlattığı işgale ilk tepki Türkiye'den İsrail'in Suriye'de başlattığı işgale ilk tepki
22:54 Okan Buruk’tan Mourinho için olay yaratacak sözler Okan Buruk'tan Mourinho için olay yaratacak sözler
22:43 Esad, Moskova’da eski devlet başkanıyla komşu olabilir Esad, Moskova'da eski devlet başkanıyla komşu olabilir
22:29 ABD Suriye planını açıkladı: Tetikteyiz ABD Suriye planını açıkladı: Tetikteyiz
22:23 Netanyahu ’Anlaşma çöktü’ demişti İsrail savaş uçakları Şam’ı vurdu Netanyahu 'Anlaşma çöktü' demişti! İsrail savaş uçakları Şam'ı vurdu
22:13 Cenk Tosun’dan Beşiktaş taraftarına manidar yanıt Cenk Tosun'dan Beşiktaş taraftarına manidar yanıt
22:07 Gaziantep FK, Çaykur Rizespor’u 1-0 mağlup etti Gaziantep FK, Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti
21:54 Bakırhan, ’’Erdoğan Kürt meselesini çözerek tarihe geçebilir’’ dedi, Bahçeli uzun uzun alkışladı Bakırhan, ''Erdoğan Kürt meselesini çözerek tarihe geçebilir'' dedi, Bahçeli uzun uzun alkışladı
21:44 İsrail Suriye’yi bombaladı O anlar kameralara böyle yansıdı İsrail Suriye'yi bombaladı! O anlar kameralara böyle yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2024 17:55:19. #1.12#
SON DAKİKA: Sudan, Arap Birliği'nden Acil Toplantı İstedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.