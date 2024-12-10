Sudan, Arap Birliği'nden Acil Toplantı İstedi

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PORT Sudan, Arap Birliği üyesi bazı ülkelerin müdahalesini engellemek için Arap Birliğini acil bir toplantı düzenlemeye çağırdı.

Sudan Resmi haber ajansının (SUNA) haberine göre, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, 2 günlük resmi ziyaret kapsamında Port Sudan'da temaslarda bulundu.

Gayt, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile yaptığı ve olumlu geçen görüşmede, Arap Birliğinin Sudan'a ve halkına olan desteğini dile getirdi.

Genel Sekreter Gayt, "son derece zor" olarak nitelendirdiği Sudan sorununun insani boyutları hakkında bilgi aldığını ifade ederek, Arap Birliğinin uluslararası toplum ve Afrika Birliği ile koordineli olarak Sudan'da barış ve istikrarın sağlanması için nasıl katkı sağlayabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunduğunu kaydetti.

Öte yandan Sudan Kültür ve Enformasyon Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Halid el-İaysir, Gayt ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, "Sudan'ın işlerine müdahalesi olan ve Arap Birliği şemsiyesi altına giren bazı ülkelerin müdahalelerini engellemek" amacıyla Arap Birliğini acil bir toplantı düzenlemeye çağırdıklarını söyledi.

El-İaysir, Arap Birliğinin, Sudan'ın iç işlerine uluslararası müdahaleyi sınırlandıracak bir projeyi benimsemesi gerektiğinin altını çizdi.

Sudan'daki savaş

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor.

Bu savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyonu geçti, 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.