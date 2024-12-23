Sudan'da Çatışmaların Sonlandırılması İçin Görüşmeler - Son Dakika
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Sudan'da Çatışmaların Sonlandırılması İçin Görüşmeler

Burhan ve BM temsilcisi, Sudanlıların acılarını dindirmek için işbirliği yollarını ele aldı.

23.12.2024 22:16
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PORT Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Sudan Özel Temsilcisi Ramtan Lamamra ile "Sudanlıların acılarına son vermenin yollarını" ele aldı.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Burhan, Lamamra'yı ülkenin doğusundaki Port Sudan'da bulunan ofisinde kabul etti.

İkili, Sudanlıların acılarına son vermenin yollarını görüştü.

Burhan, görüşmede, Sudan'ın BM ile tüm alanlarda çalışmak için ortak vizyon geliştirme konusundaki kararlılığını dile getirdi.

Sudan hükümetinin sivilleri "isyancı milislerin (Hızlı Destek Kuvvetleri) kötülüklerine karşı koruma taahhüdüne" işaret eden Burhan, BM ve uluslararası toplumu "isyancı milislere baskı uygulamaya ve onların gerçekleştirdiği ihlalleri daha sert ve açık bir şekilde kınamaya" çağırdı.

"Uluslararası sistem, isyancıları destekleyen ülkelere karşı caydırıcı adımlar atmalı"

Burhan, "uluslararası sistemin, isyancıların arkasında duran ve onları destekleyen ülkelere karşı kararlı ve caydırıcı adımlar atması gerektiğini" vurguladı.

Egemenlik Konseyi Başkanı, "Vatandaşlar evlerine ve köylerine dönerse siyasi süreç başlayacak ve Sudan halkının dış müdahale olmadan siyasi geleceğine karar vereceği seçimler yapılacak." dedi.

BM Genel Sekreteri Sudan Özel Temsilcisi Lamamra da Burhan ile Sudan'daki durumu görüştüğünü ve BM'nin ülkedeki krize müzakere yoluyla çözüm bulmayı desteklediğini belirtti.

Lamamra, Sudan krizine çözüm bulmak ve Sudan halkının acılarını durdurmak amacıyla BM kurumlarının Sudan'la daha fazla işbirliğine hazır olduğunu ifade etti.

Sudan'daki savaş

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor.

Bu savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyonu geçti, 9 milyona yakın kişi ülke içinde yerinden edildi. 25 milyondan fazla kişi ise insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.

Kaynak: AA

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