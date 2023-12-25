 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sudan'da Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı: Vatanın işgaline karşı direnmeyen halk yoktur - Son Dakika
Üye Girişi

Sudan'da Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı: Vatanın işgaline karşı direnmeyen halk yoktur

Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Malik Agar, Ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki savaşın işgal amaçladığını belirterek, halkın vatanın işgaline karşı direnmesi gerektiğini söyledi. Agar, müzakerelerin kalıcı barış sağlamadığını ve Sudan halkının arzusunun kalıcı barış olduğunu vurguladı. Sudan'daki iç savaş sonucunda binlerce kişi hayatını kaybetti, milyonlarca kişi insani yardıma muhtaç hale geldi.

Sudan\'da Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı: Vatanın işgaline karşı direnmeyen halk yoktur
25.12.2023 - 22:37,
Abone Ol

PORT Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Malik Agar, (Nisan ortasından itibaren süren Ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki) savaştan işgalin amaçlandığını belirterek, "Vatanın işgaline karşı direnmeyen halk yoktur." dedi.

Agar, devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında, "Bu savaş, yerleşim ve işgal savaşı, tecavüz ve yağma savaşı, insan hakları ihlalleri ve insanlığa karşı suçlar savaşıdır." ifadesini kullandı.

Bu savaştan işgal amaçlandığının altını çizen Agar, şunları kaydetti:

"İşgale karşı direnmek mukadderdir ve vatanının işgaline karşı direnmeyen halk yoktur. HDK işgalini ve Sudan devletinin yok edilmesini destekleyen ülkelere mesajım; sizi bu işgalci güçleri parayla, silahlarla, siyasi ve diplomatik olarak desteklemeye iten ekonomik veya başka çıkarlarınızın olduğunu biliyoruz. Cömertçe harcadığınız para için mücadele etmek ile toprak ve namusu savunmak için savaşmak farklı şeyler.

Bu paralı askerler, sizin için bazı başarılar elde edebilir ancak sizin programınızı uygulayamayacaklar. Sudan üzerinde kontrolünüzü dayattığınızda direnişle karşılaşacaksınız. Çıkarlarınızın, devletin teslimiyetine değil devletin istikrarına ihtiyacı olduğunu, istikrar olmazsa çıkarlarınızın ve harcadıklarınızın boşa çıkacağını hatırlatıyorum."

Müzakereler için başlatılan bütün çabaların hedefine ulaşmadığına dikkati çeken Agar, "Sudan halkının arzusu, geçici ateşkesler değil kalıcı barıştır." açıklamasında bulundu.

Sudan'daki iç savaş

Sudan, nisan ortasından bu yana, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan komutasındaki ordu ile HDK arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

HDK ve ordu, halk ayaklanması sonrasında yönetimi ele geçirdikten sonra yaklaşık 30 yıl iktidarda kalan eski cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in 2019'da devrilmesinin ardından iktidarı sivillerle paylaşmış, 2021'de ise sivil hükümete karşı birlikte darbe düzenlemişti.

Ordu ve HDK'nin, askeri ve güvenlik reformu kapsamında HDK'nin orduya entegrasyonu meselesinde anlaşmazlığa düşmesinin ardından nisan ortasında kanlı iç savaş patlak vermişti.

Suudi Arabistan ve ABD'nin aracılık ettiği dolaylı ateşkes müzakereleri, tarafların öne sürdüğü şartlarda anlaşamaması nedeniyle şiddeti sona erdirmeyi başaramadı.

Sudan'da taraflar, geride ağır maddi ve manevi tahribat bırakan, ülkenin orta kesimlerinde, batı ve güneybatıdaki 9 eyalette ağır silahlarla çatışmayı sürdürüyor.

Birleşmiş Milletler'e göre, çatışmalar sonucu 12 binden fazla kişinin öldüğü, 33 binden fazla kişinin yaralandığı Sudan'da, nüfusun yaklaşık yarısına denk gelen 25 milyon kişi insani yardıma muhtaç hale geldi.

Sudan'da yaklaşık 7 milyonu aşkın kişi, ülke içinde yerinden edildi veya komşu ülkelerde güvenlik arayışıyla evlerinden kaçtı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Sudan, Ordu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan'da Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı: Vatanın işgaline karşı direnmeyen halk yoktur - Son Dakika


22:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye bildiri tepkisi: Terörü kınayamamak korkaklıktır Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye bildiri tepkisi: Terörü kınayamamak korkaklıktır
21:35
İran Cumhurbaşkanı Reisi'den İsrail'e tehdit: Siyonistler bu suçun bedelini mutlaka ödeyecek İran Cumhurbaşkanı Reisi'den İsrail'e tehdit: Siyonistler bu suçun bedelini mutlaka ödeyecek
21:17
Bakan Koca, Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan askerlerimizin sağlık durumlarını aktardı Bakan Koca, Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan askerlerimizin sağlık durumlarını aktardı
21:01
Gazeteci Can Ataklı'dan şehit babasına skandal sözler Gazeteci Can Ataklı'dan şehit babasına skandal sözler
20:25
Nijerya'da köylere düzenlenen saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti Nijerya'da köylere düzenlenen saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
19:34
Irak'ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi Irak'ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi
19:13
Rus ordusu harabeye dönen hayalet şehir Maryinka'yı ele geçirdi Rus ordusu harabeye dönen hayalet şehir Maryinka'yı ele geçirdi
18:59
İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanını Suriye'de öldürdü İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanını Suriye'de öldürdü

Son Dakika
22:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye bildiri tepki: Terörü kınayamamak korkaklıktır
21:35 İran Cumhurbaşkanı Reisi'den İsrail'e tehdit: Siyonistler bu suçun bedelini mutlaka ödeyecek
21:17 Bakan Koca, Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan askerlerimizin sağlık durumlarını aktardı
21:01 Gazeteci Can Ataklı'dan şehit babasına skandal sözler
20:25 Nijerya'da köylere düzenlenen saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
19:34 Irak'ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi
19:13 Rus ordusu harabeye dönen hayalet şehir Maryinka'yı ele geçirdi
18:59 İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanını Suriye'de öldürdü
18:33 Bakan Yerlikaya: Çukur Çetesi çökertildi, 43 şüpheli gözaltına alındı
18:28 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun hediye ettiği otobüse saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 23:00:38. #1.13#
SON DAKİKA: Sudan'da Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı: Vatanın işgaline karşı direnmeyen halk yoktur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement