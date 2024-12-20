Sudan'da Faşir'de Durum Kötüleşiyor

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PORT Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, mayıs ayından bu yana Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) kuşatması altındaki Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin Faşir şehrinde en az 782 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Türk, yaptığı yazılı açıklamada, HDK'nin kuşatması altındaki Faşir şehrinde mayıs ayından bu yana hayatını kaybeden en az 782 kişinin yanı sıra 1143'ü aşkın kişinin yaralandığını belirtti.

Faşir'de devam eden kuşatma ve çatışmaların, her gün birçok insanın hayatını mahvettiğini ifade eden Türk, "Bu rahatsız edici durum devam edemez ve HDK'nin bu korkunç kuşatmayı sona erdirmesi gerekiyor." dedi.

Türk, çatışmanın taraflarını, "sivillere ve sivil yapılara yönelik saldırıları durdurmaya ve uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülük ve taahhütlerine uymaya" çağırdı.

Binlerce sivilin şehirden güvenli bir şekilde çıkma garantisi olmadan mahsur kaldığına dikkati çeken Türk, bu insanların rastgele yapılan saldırılar nedeniyle ölüm veya yaralanma riskiyle karşı karşıya olduklarını aktardı.

Türk, Faşir'in, "kuşatmanın başlamasından bu yana geçen 7 ay boyunca HDK, Sudan Silahlı Kuvvetleri ve müttefik kuvvetleri arasında bir savaş alanına dönüştüğünü" kaydetti.

Çatışmanın taraflarının yoğun nüfuslu bölgelerde patlayıcı silahları kullandığını söyleyen Türk, sivillere ve sivil yapılara yönelik saldırıların "savaş suçu teşkil edebileceği" konusunda uyardı.

Sudan'daki savaş

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan HDK arasında askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor.

Bu? savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyonu geçti, 9 milyona yakın kişi ülke içinde yerinden edildi. 25 milyondan fazla kişi ise insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.