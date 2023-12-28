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Sudan'da HDK Komutanı Etiyopya'ya ziyarette bulundu - Son Dakika
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Sudan'da HDK Komutanı Etiyopya'ya ziyarette bulundu

Sudan'da nisan ortasından bu yana ordu ile savaşan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu, Uganda'dan sonra Etiyopya'ya ziyarette bulundu. Dagalu'nun başkent Addis Ababa'ya ulaştığı bilgisi verildi. HDK Komutanı Dagalu, Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni ile görüşmüş ve Sudan'daki gelişmeleri ele aldıklarını açıklamıştı. Sudan'da çatışmalar sonucu binlerce kişi öldü, milyonlarca kişi insani yardıma muhtaç hale geldi.

Sudan\'da HDK Komutanı Etiyopya\'ya ziyarette bulundu
28.12.2023 - 15:31,  Güncelleme: 15:31
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Sudan'da nisan ortasından bu yana ordu ile savaşan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu, Uganda'dan sonra Etiyopya'ya ziyarette bulundu.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Dagalu'nun başkent Addis Ababa'ya ulaştığı bilgisi verildi.

Paylaşımda, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen'in, Dagalu'yu Bola Uluslararası Havalimanı'nda karşıladığı ifade edildi.

Dagalu, Sudan'daki iç savaş sonrası ilk yurt dışı ziyaretini dün Uganda'ya yapmıştı.

HDK Komutanı Dagalu, Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni ile görüşmüş ve Sudan'daki gelişmeleri ele aldıklarını açıklamıştı.

Sudan'daki iç savaş

Sudan, nisan ortasından bu yana, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan komutasındaki ordu ile HDK arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

HDK ve ordu, halk ayaklanması sonrasında yönetimi ele geçirdikten sonra yaklaşık 30 yıl iktidarda kalan eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in 2019'da devrilmesinin ardından iktidarı sivillerle paylaşmış, 2021'de ise sivil hükümete karşı birlikte darbe düzenlemişti.

Ordu ve HDK'nin, askeri ve güvenlik reformu kapsamında HDK'nin orduya entegrasyonu meselesinde anlaşmazlığa düşmesinin ardından nisan ortasında kanlı iç savaş patlak vermişti.

Suudi Arabistan ve ABD'nin aracılık ettiği dolaylı ateşkes müzakereleri, tarafların öne sürdüğü şartlarda anlaşamaması nedeniyle şiddeti sona erdirmeyi başaramadı.

Sudan'da taraflar, geride ağır maddi ve manevi tahribat bırakan, ülkenin orta kesimlerinde, batı ve güneybatıdaki 9 eyalette ağır silahlarla çatışmayı sürdürüyor.

Birleşmiş Milletler'e göre, çatışmalar sonucu 12 binden fazla kişinin öldüğü, 33 binden fazla kişinin yaralandığı Sudan'da, nüfusun yaklaşık yarısına denk gelen 25 milyon kişi insani yardıma muhtaç hale geldi.

Sudan'da yaklaşık 7 milyonu aşkın kişi, ülke içinde yerinden edildi veya komşu ülkelerde güvenlik arayışıyla evlerinden kaçtı.

Kaynak: AA
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