Sudan'da Topçu Bombardımanı Sonucu 22 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Sudan'da Topçu Bombardımanı Sonucu 22 Kişi Hayatını Kaybetti

Sudan\'da Topçu Bombardımanı Sonucu 22 Kişi Hayatını Kaybetti

Sudan'ın başkenti Hartum'un Umdurman bölgesinde Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından gerçekleştirilen topçu bombardımanı sonucu 22 kişi hayatını kaybetti. Yerel Kereri Direniş Komiteleri, saldırının Umdurman'daki bazı yerleşim bölgelerine yönelik olduğunu duyurdu. Ayrıca, saldırıda 45 kişi yaralandı ve ölü ve yaralı sayısının artabileceği belirtildi. HDK daha önce de Cezira Eyaleti'nde gerçekleştirdiği saldırılarda 100'den fazla kişinin ölümüne neden olmuştu. Sudan'daki iç savaşta ise 16 binden fazla kişi hayatını kaybetti ve 8,7 milyon kişi yerinden edildi.

07.06.2024 01:39
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PORT Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK), başkent Hartum'un Umdurman bölgesinde başlattıkları topçu bombardımanı sonucu 22 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel Kereri Direniş Komiteleri, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada, "Bugün Umdurman'daki bazı yerleşim bölgeleri HDK tarafından şiddetli topçu bombardımanına maruz kaldı." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Umdurman'daki en-Nav Hastanesi'nden alınan son bilgiye göre, bu bombardıman sonucu 22 sivilin hayatını kaybettiği ve 45 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Ayrıca ölü ve yaralıların sayısının artabileceği vurgulandı.

HDK saldırılarında 100'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti

Medeni Direniş Komiteleri, 5 Haziran'da ülkenin orta kesimlerindeki Cezira Eyaleti'nin Ved en-Nora köyünde HDK'nin saldırıları sonucunda 100'dan fazla kişinin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Sudan Egemenlik Konseyi, HDK'yi köyde çok sayıda masum insanı öldürerek katliam yapmakla suçlarken HDK, ordu, istihbarat ve gönüllü askerlerin bulunduğu 3 kampa saldırdıklarını duyurmuştu.

Öte yandan Birleşmiş Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Sudan Özel Temsilci Yardımcısı ve Sudan İnsani Yardım Koordinatörü Clementine Nkweta-Salami, Cezira Eyaleti'nin Ved en-Nora köyünde şiddetli saldırılar ve çok sayıda can kaybı yaşandığına dair haberler karşısında şoke olduklarını dile getirdi.

BM'nin 5 Haziran'da yaşanan olayların tüm ayrıntılarına sahip olmasa da sivillerin yaşadığı bölgelerde yoğun silah kullanıldığına dair güvenilir raporlara sahip olduklarını belirten Salami şunları kaydetti:

"Ved en-Nora'da olup bitenlerin kapsamlı bir şekilde soruşturulması ve bu suçların sorumlularının hesap vermesi çağrısında bulunuyoruz. HDK, üyelerinin bu bölgedeki kara operasyonlarına katıldığını doğruladı."

Sudan'daki savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve HDK arasındaki güç mücadelesi 1 yıldan fazla süredir sürüyor.

Nisan 2023 ortasında başlayan ve Sudan'ın çoğu eyaletinde devam eden iç savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletlerde hakimiyetini sürdürürken HDK'nın, batı ve güney eyaletlerinde etkili olduğu görülüyor.

İç savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 16 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 8,7 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.

Kaynak: AA

Hartum, Sudan, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan'da Topçu Bombardımanı Sonucu 22 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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