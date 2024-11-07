Sudan'da HDK'nin Zehirli Yemeği 79 Can Aldı

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PORT Sudan'ın orta kesimlerindeki Cezira eyaletinde yaklaşık 19 aydır ordu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) dağıttığı yemekten zehirlenen 79 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Aktivistlerden oluşan "Ortanın Çağrısı" adlı sivil toplum örgütünden yapılan açıklamada, HDK'nin 14 gündür Cezira'nın el-Hilaliyye şehrini kuşattığı belirtildi.

Açıklamada, el-Hilaliyye'nin büyük bir hapishaneye dönüştüğü ve şehirdekilerin "kesin ölüm" ile karşı karşıya olduğu kaydedildi.

Şehirdekilerin, en temel asgari yaşam gereksinimlerinin yanı sıra tıbbi bakım ve ilaçtan mahrum oldukları ifade edilen açıklamada, HDK'nin dağıttığı yemekten zehirlenen 79 kişinin öldüğü bilgisi paylaşıldı.

Diğer yandan, son iki günde HDK'nin, 12 kişiyi gerçek mermi ile vurarak öldürdüğü belirtilen açıklamada, insani ve uluslararası kuruluşlara şehirde mahsur kalanları kurtarmak için müdahale çağrısı yapıldı.

Sudan Doktorlar Sendikasından yapılan açıklamada da "Cezira eyaletinin doğusundaki bölgeler, HDK tarafından başlatılan şiddetli saldırıların sonucu olarak daha da kötüleşen insani felaketle karşı karşıyadır. Bu bölgeler, sistematik intikam saldırılarına tanık oluyor. Binlerce kişi ya öldürüldü ya da yerinden edildi." ifadeleri kullanıldı.

HDK'nin Cezira eyaletine saldırıları

HDK'nin üst düzey isimlerinden Cezira eyaleti Komutanı Ebu Akile Keykel'in, 20 Ekim'de HDK'den çekilerek orduya katıldığı duyurulmuştu.

HDK, 20-26 Ekim tarihlerinde Cezira'daki köylere saldırmıştı.

Sudanlı Doktorlar Ağı, 26 Ekim'de, HDK'nin Cezira eyaletinde düzenlediği saldırılarda 124 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), 28 Ekim'de, Cezira eyaletinde "artan silahlı şiddet dalgasının" bir sonucu olarak 46 bin kişinin yerinden edildiğini duyurmuştu.

Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Katar başta olmak üzere birçok ülke, Cezira eyaletinde yaşanan ihlalleri kınamıştı.

Sudan'daki savaş

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten beri ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor.

Bu savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyonu geçti, 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.