Sudan'da HDK Saldırıları: 18 Ölü - Son Dakika
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Sudan'da HDK Saldırıları: 18 Ölü

Cezira eyaletinde HDK'nın düzenlediği saldırılar sonucu 18 kişi yaşamını yitirdi, on binlerce kişi yerinden edildi.

05.11.2024 00:16
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PORT Sudan'ın orta kesimlerindeki Cezira eyaletinde yaklaşık 19 aydır ordu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) düzenlediği saldırılar sonucunda ilk belirlemelere göre, 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sudanlı Doktorlar Ağı'ndan yapılan açıklamada, HDK'nin Cezira'nın doğusundaki köylere düzenlediği saldırılarda 13 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

HDK'nin yağma, zorla yerinden etme ve kuşatmanın yanı sıra Cezira eyaletinin doğusundaki köylerde savunmasız sivilleri öldürmeye devam etmesinin kınandığı açıklamada, HDK'nin saldırıları sonucu on binlerce kişinin komşu eyaletlere gitmek zorunda kaldığı belirtildi.

Aktivistlerden oluşan "Ortanın Çağrısı" adlı sivil toplum örgütünden yapılan açıklamada da HDK'nin Cezira eyaletindeki Ummul-Kura köyüne saldırı düzenlediği ve bu saldırıda 5 kişinin doğrudan hedef alınarak öldürüldüğü ifade edildi.

HDK'nin Cezira eyaletine saldırıları

HDK'nin üst düzey isimlerinden ve HDK'nin Cezira eyaleti Komutanı Ebu Akile Keykel'in, 20 Ekim'de, HDK'den çekilerek orduya katıldığı belirtilmişti.

HDK, 20-26 Ekim tarihlerinde Cezira'daki köylere saldırmıştı.

Sudanlı Doktorlar Ağı, 26 Ekim'de, HDK'nin Cezira eyaletinde düzenlediği saldırılarda 124 kişinin hayatını kaybettiği bildirmişti.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), 28 Ekim'de, Cezira eyaletinde geçen "artan silahlı şiddet dalgasının" bir sonucu olarak 46 bin kişinin yerinden edildiğini duyurmuştu .

Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Katar başta olmak üzere birçok ülke, Cezira eyaletinde yaşanan ihlalleri kınamıştı.

Sudan'daki savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ile HDK arasındaki güç mücadelesi 18 aydan fazla süredir sürüyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kalmıştı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sudan'da HDK Saldırıları: 18 Ölü - Son Dakika

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