Sudan'da HDK ve Ordu Çatışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Sudan'da HDK ve Ordu Çatışmaları Devam Ediyor

Sudan Başsavcısı, HDK'nin 200 bin paralı savaşçıyla orduya karşı savaştığını bildirdi.

24.12.2024 11:16
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PORT GÖKHAN KAVAK/AHMED SATTİ - Sudan Başsavcısı el-Fatih Muhammed İsa Tayfur, orduya karşı 20 aydır çatışan Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) saflarında 200 binden fazla paralı savaşçının yer aldığına dair raporlar olduğunu söyledi.

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da ordu ve HDK arasındaki çatışmalar, ülkenin birçok eyaletinde devam ediyor.

Halkın farklı zorluklarla karşı karşıya kaldığı Sudan'da, savaş sebebiyle altyapı, ekonomi, eğitim ve sağlık gibi alanlar ciddi yıkıma uğradı.

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan HDK arasında askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle süren çatışmaların sona ermesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti, ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyonu geçti, 9 milyona yakın kişi ülke içinde yerinden edildi. 25 milyondan fazla kişi ise insani yardıma muhtaç durumda.

Sudan Başsavcısı Tayfur, "HDK'nin ihlalleri" ve ülkedeki adalet durumuyla ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Tayfur, "Hızlı Destek Milisleri vatandaşlara saldırdı, malları yağmaladı, Sudanlıları öldürdü ve kadınlara tecavüz etti. Ayrıca HDK milisleri etnik temizlik yaparak ve terör faaliyetleri düzenleyerek insanlığa karşı suç işledi." dedi.

"HDK, 10 bin 500 çocuğu silah altına aldı"

HDK'nin çocuklara karşı da ciddi suçlar işlediğinin altını çizen Tayfur, HDK'nin 10 bin 500 çocuğu silah altına aldığı bilgisini paylaştı.

Tayfur ayrıca, HDK'nin Nyala, Cuneyne, Zalince ve Hartum'daki BM Dünya Gıda Programı depolarını ve BM Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) Hartum'daki ana depolarını yağmaladığını kaydetti.

Kolombiya, Sudan'dan özür diledi

Tayfur, "200 bin paralı savaşçının HDK'nin yanında savaştığına dair raporlar var. Bunların sonuncusu Kolombiyalı paralı savaşçılar. Bunlar komşu ülkelerden bile değil. Paralı savaşçıların geldiği bilinen komşu ülkeler var, ancak bunlar denizler ötesinden geldi. Hepsinin hedefi, Sudan altyapısını yok etmek ve Sudan vatandaşına karşı savaşmak." değerlendirmesinde bulundu.

Kolombiya Devlet Başkanı, Dışişleri Bakanı ve Hartum Büyükelçisinin, ülkesinin bazı vatandaşlarının HDK ile savaştığı için Sudan'dan özür dilediklerini anımsatan Tayfur, bu insanların aldatıldıklarını bildirdiklerini söyledi.

Tayfur, yaklaşık 120 yabancı savaşçının yakalandığını ve Sudan yasalarına göre yargılanacaklarını anlattı.

"HDK, 540 bin hane ve işyerini işgal etti"

HDK'nin 540 bin hane ve iş yerini "işgal ettiğini" ifade eden Tayfur, bunların yüzde 80'i vatandaşların evleri olduğuna işaret ederek 250 hastaneyi hizmet dışı bıraktıklarını ve bu hastanelerden 15'ini askeri kışla olarak kullandıklarını aktardı.

Tayfur, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ın kurduğu ve kendisinin başkanı olduğu Ulusal ve Uluslararası İnsancıl Hukuk İhlalleri ve Suçları Ulusal Komitesine ilişkin, şunları kaydetti:

"Başsavcılık ve komite olarak çok geniş soruşturmalar yürüttük. Alınan ihbarların sayısı 31 binden fazla. 391'i mahkemelerce karar verildi ve 705'i de mahkeme aşamasında. Prosedürler çok iyi gidiyor. Kaçak ilan edilen sanıklar var. Interpol aracılığıyla talep edilen sanıklar var ve talep edilecek başkaları da var."

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi tarafından oluşturulan inceleme komitesi ile ilgili olarak Tayfur, "Komite, Sudan'da işlenen bu tür ihlalleri soruşturmanın gerektirdiği profesyonel biçimde ele almadı, bunun yerine, kendi yetkisi dışındaki siyasi konuları konuşmaya yönelmişti. Silah ambargosunun tüm Sudan topraklarına genişletilmesi çağrısında bulundu ve sivil koruma güçlerinin Sudan'a getirilmesini talep etti. Bu tamamen onun yetkisi dışındadır." ifadelerini kullandı.

Bu komitenin hukukla "hiçbir ilgisi olmadığını" dile getiren Sudan Başsavcısı Tayfur, komitenin Sudan vatandaşına çalışmaları konusunda güven verecek herhangi bir yasal işlem yapılmadığını kaydetti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, sudan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan'da HDK ve Ordu Çatışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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