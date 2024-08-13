Sudan'da Her 5 Kişiden 1'i Yerinden Edildi - Son Dakika
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Sudan'da Her 5 Kişiden 1'i Yerinden Edildi

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü, Sudan'daki iç savaş nedeniyle her 5 kişiden 1'inin ülke içinde yerinden edildiğini bildirdi. Sudan'daki durum her geçen gün daha kötüleşiyor ve insani koşullar şaşırtıcı bir oranda kötüleşiyor. Sudan'da açlık krizi de felaket boyutlara ulaşmış durumda.

13.08.2024 13:56
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Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) Sudan'daki Misyon Şefi Mohamed Refaat, Sudan'daki iç savaş nedeniyle her 5 kişiden 1'inin ülke içinde yerinden edildiğini bildirdi.

Refaat ve BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında çevrim içi değerlendirmelerde bulundu.

Sudan halkının savaş, açlık ve yerinden edilmeler gibi farklı sorunlarla mücadele ettiğini kaydeden Refaat, "Sudan'daki durum her geçen gün hatta neredeyse her saat daha kötüleşiyor." dedi.

Sudan'daki bu savaşta kazananın olmadığını kaydeden Refaat, bu çatışmanın yükünü her gün Sudan halkının çektiğini bildirdi.

Refaat, "Sudan'daki insani koşullar şahit olduklarımızın en kötüleri arasında. Yerinden edilmeler şaşırtıcı bir oranda artmaya devam ediyor. 10,7 milyondan fazla insan ülke içinde yerinden edildi ve yaklaşık 2,3 milyon kişi sınırları aşarak kaçtı. Çoğunluğu Çad, Güney Sudan ve Mısır'a geçti. Tüm nüfusun yaklaşık yüzde 20'si evlerinden ayrıldı, birçoğu birden fazla kez yerinden edildi. Bu durum, her 5 kişiden 1'inin ülke içinde yerinden edildiği anlamına geliyor. Bunların yarısından fazlası çocuk." dedi.

Sudan'daki açlık krizinin de felaket boyutlara ulaştığını söyleyen Refaat, ülkede yerinden edilenlerin neredeyse tamamının şiddetli gıda güvensizliğinin veya daha kötü durumların yaşandığı bölgelerde yaşadığına işaret etti.

Refaat, şiddetli yağışların da ülkedeki birçok şehir, köy ve kasabayı sular altında bıraktığını, bu nedenle halihazırda savunmasız durumda olan Sudanlıların yeni zorluklarla karşı karşıya kaldığının altını çizdi.

Dünyada en çok çocuk Sudan'da yerinden edildi

UNICEF Sözcüsü Elder, Sudan'daki çocuklara yönelik insani krizin sayı olarak dünyada görülenin en büyüğü olduğunu kaydetti.

"Sudan'daki çocuklara yönelik sayısız vahşetin çoğu genellikle çok sınırlı erişimin bir sonucu olarak bildirilmedi." diyen Elder, Sudan'daki savaşta binlerce çocuğun öldürüldüğünü veya yaralandığını söyledi.

Elder, Sudan'da 5 milyon çocuğun evlerinden kaçmak zorunda kaldığını, bunun çocuk sayısı bakımından dünyadaki en büyük yerinden edilme krizi olduğunu belirtti.

Sudan'da insanların acilen ateşkes ile güvenli ve engelsiz insani erişime ihtiyacının olduğunun altını çizen Elder, uluslararası topluma Sudan'da yaşananlara karşı duyarlı olma çağrısında bulundu.

Sudan'daki iç savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) arasındaki güç mücadelesi 1 yıldan fazla süredir devam ediyor.

Nisan 2023 ortasında başlayan ve Sudan'ın çoğu eyaletinde devam eden savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletlerde hakimiyetini sürdürürken HDK'nin batı ve güney eyaletlerinde etkili olduğu görülüyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesinin çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 18 bin 800'den fazla kişi hayatını kaybetti, 10 milyondan fazla kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sudan'da Her 5 Kişiden 1'i Yerinden Edildi - Son Dakika

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