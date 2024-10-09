Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri Saldırısı: 20 Ölü

Güncel

HARTUM, 9 Ekim (Xinhua) -- Paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'nin Sudan'ın batısındaki Kuzey Kordofan eyaletindeki bir köye düzenlediği saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Sudan Doktorlar Ağı, Salı günü yaptığı açıklamada, "Hızlı Destek Kuvvetleri'nin Kuzey Kordofan eyaletinin başkenti El-Ubeyd'in yaklaşık 30 kilometre uzağındaki El-Dammokya köyüne düzenlediği saldırıda 20 kişi öldürüldü ve 3 kişi yaralandı" dedi. Saldırıda hayatını kaybedenler arasında yaşlılar ve çocukların da bulunduğunu belirtildi.

Açıklamada ek bilgi verilmezken, Hızlı Destek Kuvvetleri ise saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana Sudan Silahlı Kuvvetleri ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında kanlı çatışmalara sahne oluyor.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin son tahminlerine göre çatışmalarda yaklaşık 20.000 kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi yaralandı ve milyonlarca kişi yerlerinden oldu.