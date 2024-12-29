Sudan'da Hızlı Destek Saldırısı: 20 Ölü

Güncel

HARTUM, 29 Aralık (Xinhua) -- Sudan'da paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'nin ülkenin batısındaki El Faşir kentinde yerlerinden edilmiş sivillerin barındığı iki kampa düzenlediği saldırılarda en az 20 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi de yaralandı.

Kuzey Darfur Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü İbrahim Hatir cumartesi günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Cuma gecesi Hızlı Destek Kuvvetleri'ne ait bir insansız hava aracının, El Faşir'de yüzlerce yerinden edilmiş sivile ev sahipliği yapan Koz Bena kampındaki bir okula dört bomba atması sonucu 19 sivil hayatını kaybederken, 16 kişi de yaralandı" dedi.

Hatir, "Bu sabah milisler El Faşir'in kuzeyindeki Ebu Şuk göçmen kampına topçu ateşi açarak 1 sivili öldürdü ve 1 kız çocuğunu yaraladı" diye ekledi.

Hızlı Destek Kuvvetleri, El Faşir'deki iki saldırıyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Kuzey Darfur eyaletinin başkenti El Faşir'de 10 Mayıs'tan bu yana Sudan Silahlı Kuvvetleri ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Uluslararası kuruluşların tahminlerine göre Sudan Silahlı Kuvvetleri ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında Nisan 2023 ortalarında başlayan çatışmalarda 29.683 kişi hayatını kaybederken, 14 milyondan fazla kişi ise yerinden oldu.