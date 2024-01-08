 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sudan'da iç savaş mağduru aileler insani yardımların artırılmasını talep ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Sudan'da iç savaş mağduru aileler insani yardımların artırılmasını talep ediyor

Sudan'da 9 aydır süren iç savaş nedeniyle evlerini terk edip ülkenin doğusuna sığınan aileler, şartların zorlaşması üzerine insani yardımların artırılmasını istiyor. Çatışmalar sonucunda binlerce kişinin öldüğü ve milyonlarca kişinin insani yardıma muhtaç hale geldiği Sudan'da, savaş mağduru aileler barınma, yiyecek, içecek ve ilaç gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için yardım bekliyor. Uluslararası yardım kuruluşlarından destek talep eden aileler, barışın sağlanmasını ve savaşın sona ermesini istiyor.

Sudan\'da iç savaş mağduru aileler insani yardımların artırılmasını talep ediyor
08.01.2024 - 11:09,
Abone Ol

Sudan'da orduyla Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 9 aydır süren iç savaş nedeniyle evlerini terk edip ülkenin doğusuna sığınan aileler, şartların her geçen gün zorlaştığını belirterek insani yardımların artırılmasını talep ediyor.

Ağır maddi ve manevi tahribat bırakan iç savaş, ülkenin orta kesimleri, batı ve güneybatıdaki 9 eyalette sürüyor.

Birleşmiş Milletlere göre, çatışmalar sonucunda 12 binden fazla kişinin öldüğü, 33 binden fazla kişinin yaralandığı Sudan'da, nüfusun yaklaşık yarısına denk gelen 25 milyon kişi insani yardıma muhtaç hale geldi.

Sudan'da 7 milyonu aşkın kişi, ülke içinde yerinden edildi veya güvenlik arayışıyla komşu ülkelere gitti.

AA muhabiri, Sudan'ın doğusundaki Kızıldeniz eyaletinin başkenti Port Sudan'ın Sevra, İskan ve Selaleb mahallelerindeki devlet okullarında barınan Sudanlı savaş mağduru ailelerle görüştü.

"Sesimize kulak verin"

Batı Darfur eyaletinin Cuneyne kentinden Havva Musa, "Evsiz, barksız perişan haldeyiz. Yiyecek ve içeceğe, her türlü insani yardım malzemesine gerçekten muhtacız." dedi.

İnsani yardımların yetersizliğinden yakınan Musa, yardımların amacına uygun şekilde dağıtılmadığını ve usulsüzlük yapıldığını iddia etti.

Musa, "Dünyanın ve uluslararası yardım kuruluşlarının sesimize kulak vermesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

"Barınma en büyük sorunumuz"

Cezira eyaletinin Mesit kentinden Ahmed Ömer Ali Yusuf da savaşın başından bu yana sürekli bir şehirden diğerine göç ettiklerini söyledi.

HDK'nin Mesit'te kontrolü ele geçirmesinin ardından halkın can güvenliği endişesiyle evlerinden çıkmak zorunda kaldığını anlatan Yusuf, "Durum gerçekten çok kötü. En temel insani ihtiyaçlarımızdan mahrumuz. Yollarda geceledik. 15 günlük meşakkatli yolculuğun ardından Port Sudan'a vardık. İnsani yardım kuruluşlarından çocuklar ve yaşlılar başta olmak üzere ihtiyaçlarımızın karşılanması için destek bekliyoruz." diye konuştu.

Yusuf, en büyük sıkıntının barınma sorunu olduğunu belirterek acil olarak çadır yardımı beklediklerini ifade etti.

"Çok yorulduk, artık barış istiyoruz"

Başkent Hartum'daki çatışmalardan kaçarak Medeni kenti üzerinden Port Sudan'a sığınan Zehra İbrahim de "Barınacak bir yer istiyoruz. Hastayım, çocuklarımız hasta ilaç istiyoruz. Yiyecek içecek ihtiyacımız var. Elimizde avucumuzda bir şey kalmadı. Bu savaştan gerçekten çok yorulduk, usandık. Artık barış istiyoruz." dedi.

Hartum'dan kaçan Nefise İbrahim de tedavi görmeye ihtiyacı olduğunu belirtti.

İbrahim, hiçbir şeylerinin kalmadığına ve hayırseverlerden destek beklediklerine dikkati çekti.

Sudan'daki iç savaş

Sudan, 2023'ün nisan ortasından bu yana, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan komutasındaki ordu ile HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

HDK ve ordu, Aralık 2018'deki halk ayaklanması sonrasında yönetimi ele geçirip, yaklaşık 30 yıl iktidarda kalan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Nisan 2019'da devrilmesinin ardından sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümette yer almış, 2021'de ise sivil hükümete karşı birlikte darbe düzenlemişti.

Ordu ve Hızlı Destek Kuvvetlerinin, askeri ve güvenlik reformu kapsamında HDK'nin orduya entegrasyonu meselesinde anlaşmazlığa düşmesinin ardından nisan ortasında kanlı iç savaş patlak vermişti.

Suudi Arabistan ve ABD'nin aracılık ettiği dolaylı ateşkes müzakerelerinde, tarafların öne sürdüğü şartlarda anlaşamaması nedeniyle şiddet sona erdirilememişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Sudan, evsiz, Ordu, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan'da iç savaş mağduru aileler insani yardımların artırılmasını talep ediyor - Son Dakika


11:25
Murat Kurum, İstanbul'da Ulaşım ve Kentsel Dönüşüm İçin Çalışacak Murat Kurum, İstanbul'da Ulaşım ve Kentsel Dönüşüm İçin Çalışacak
11:21
Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması olay oldu Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması olay oldu
11:14
Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var
10:50
Bahçeli, Murat Kurum'u arayıp tebrik etti Bahçeli, Murat Kurum'u arayıp tebrik etti
10:44
Anlaşma tamam! Mbappe Real Madrid yolunda Anlaşma tamam! Mbappe Real Madrid yolunda
10:41
Dolar/TL Haftaya Değer Kazancıyla Başladı Dolar/TL Haftaya Değer Kazancıyla Başladı
10:38
Gram altın 1.950 liradan satılıyor Gram altın 1.950 liradan satılıyor
10:33
Mikdat Kadıoğlu 'diploması sahte' dedi, hava tahmincisi Kerem Ökten'den küfürlü paylaşım geldi Mikdat Kadıoğlu "diploması sahte" dedi, hava tahmincisi Kerem Ökten'den küfürlü paylaşım geldi

Son Dakika
11:25 Murat Kurum, İstanbul'da Ulaşım ve Kentsel Dönüşüm İçin Çalışacak
11:21 Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması olay oldu
11:14 Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var
10:50 Bahçeli, Murat Kurum'u arayıp tebrik etti
10:44 Anlaşma tamam! Mbappe Real Madrid yolunda
10:41 Dolar/TL Haftaya Değer Kazancıyla Başladı
10:38 Gram altın 1.950 liradan satılıyor
10:33 Mikdat Kadıoğlu "diploması sahte" dedi, hava tahmincisi Kerem Ökten'den küfürlü paylaşım geldi
10:15 "Sakat mısın?" sorusuna Davinson Sanchez'den görülmemiş tepki
10:12 Hapisteki Dilan Polat'ın yeni şubesi açıldı! ''Enerci'' şarkısıyla dans edip eğlendiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 11:44:47. #1.12#
SON DAKİKA: Sudan'da iç savaş mağduru aileler insani yardımların artırılmasını talep ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement