Sudan'da ICRC Ekibi Saldırıya Uğradı: 2 Şoför Öldü, 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Sudan'da ICRC Ekibi Saldırıya Uğradı: 2 Şoför Öldü, 3 Kişi Yaralandı

Sudan\'da ICRC Ekibi Saldırıya Uğradı: 2 Şoför Öldü, 3 Kişi Yaralandı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Sudan'ın Güney Darfur eyaletindeki bir insani yardım ekibinin saldırıya uğradığını ve 2 şoförünün hayatını kaybettiğini, 3 kişinin ise yaralandığını bildirdi. ICRC, saldırı sonrası mağdurların aileleri ve meslektaşlarına destek verilmesi çağrısında bulundu. Sudan'daki savaşın devam ettiği ve çatışmalar sonucu binlerce kişinin hayatını kaybettiği, milyonlarca kişinin yerinden edildiği ve insani yardıma muhtaç durumda olduğu belirtildi.

03.05.2024 12:51
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PORT Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Sudan'ın batısındaki Güney Darfur eyaletinde 2 şoförünün silahlı kişilerce öldürüldüğünü bildirdi.

ICRC'den yapılan yazılı açıklamada, ekibin, savaştan etkilenen bir bölgedeki insani durumu değerlendirmek için gittiği ve dönüşte de silahlı kişilerce saldırıya uğradığı kaydedildi.

Açıklamada, Sudan'ın Güney Darfur eyaletindeki saldırıda 2 şoförün öldürüldüğü ve 3 personelinin yaralandığı belirtildi.

Sudan'daki ICRC Delegasyonu Başkanı Pierre Dorbes, "Sevgili meslektaşlarımız için üzüntü duyuyoruz. Ailelerine en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyor ve yaralı çalışma arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadesini kullandı.

ICRC'nin önceliğinin bu trajediden en çok etkilenenleri, özellikle de mağdurların ailelerini, akrabalarını ve meslektaşlarını desteklemek olduğu vurgulanan açıklamada, insani yardım çalışanları ve tıbbi personel de dahil olmak üzere tüm sivillerin derhal korunması çağrısında bulunuldu.

Sudan'daki savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki güç mücadelesi 1 yıldır devam ediyor.

Nisan 2023'ün ortasında başlayan ve 18 eyaletten oluşan Sudan'ın 10 eyaletinde devam eden savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletleri kontrol ederken HDK, Batı ve güney eyaletlerini ele geçmeyi başarmıştı.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD ara buluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin (IGAD) çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 15 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 8,5 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.

Kaynak: AA

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