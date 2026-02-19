Sudan'da İHA Saldırıları: 50'den Fazla Sivil Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Sudan'da İHA Saldırıları: 50'den Fazla Sivil Hayatını Kaybetti
19.02.2026 14:27
BM, Sudan'daki İHA saldırılarında 50'den fazla sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi ve yardım ulaştı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 19 Şubat (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler yetkilileri, Sudan'daki iç savaşta iki tarafın düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırılarında çok sayıda kayıp verildiği uyarısı yaptı ve bir insani yardım konvoyunun kuşatma altındaki iki kente ulaştığını bildirdi.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, "Sudan'da çatışan iki tarafın bu hafta iki gün içerisinde düzenlediği İHA saldırılarında 50'den fazla sivilin hayatını kaybettiğine dair haberler alıyoruz. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün bu haberlerle ilgili dile getirdiği uyarıya biz de katılıyoruz" dedi.

Dujarric, "Bu son kayıplar, Sudan'daki savaşta giderek artan şekilde İHA kullanılmasının siviller üzerindeki yıkıcı etkisini bir kez daha hatırlatıyor. Her iki tarafa da şiddeti durdurma ve ateşkese yönelik diyalog başlatma çağrımızı yineliyoruz" ifadelerini kullandı.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi çarşamba günü yaptığı açıklamada, 130.000'den fazla kişiye hayat kurtarıcı insani yardım malzemesi taşıyan 26 kamyonluk konvoyun Güney Kurdufan'daki Dilling ve Kadugli kentlerine ulaştığını bildirerek, bunun 3 aydan uzun bir sürenin ardından bölgeye ulaşan ilk insani yardım olduğunu vurguladı.

Dünya Gıda Programı, BM Çocuklara Yardım Fonu ve BM Kalkınma Programı'nın öncülüğünde gönderilen konvoyun, güzergah boyunca yüksek düzeyde güvenlik riski nedeniyle birkaç hafta geciktiği belirtildi.

Kaynak: Xinhua

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güncel, Sudan, Son Dakika

