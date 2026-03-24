Sudan'da İHA Saldırısı: 17 Ölü

HARTUM, 24 Mart (Xinhua) -- Sudan'ın güneyindeki Batı Kurdufan eyaletine bağlı Lagava kentindeki bazı mahalleleri hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırılarında en az 17 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı.

Paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'nden pazartesi günü yapılan açıklamada, "Kurdufan ve Darfur bölgelerine bağlı çeşitli şehirlerdeki hastane, pazar yeri ve mahallelere düzenlenen bu sistematik İHA saldırıları, siviller ve sivil hedeflerin hedef alınmasını yasaklayan uluslararası insani hukukun ağır ve aleni ihlali anlamına gelmektedir" denildi.

Açıklamada sorumluların hesap vermesi için uluslararası düzeyde bağımsız bir soruşturma yürütülmesi çağrısında da bulunuldu.

Xinhua'ya konuşan bir görgü tanığı, sabah erken saatlerde Lagava'nın orta kesimindeki bazı mahallelerde patlamalar meydana geldiğini ve ardından yoğun duman yükseldiğini söyledi.

Görgü tanığı, ölü ve yaralı sayılarını doğrulayarak, şehrin doğu kesiminde bazı evlere isabet eden mermilerin de can kaybına yol açtığını ifade etti.

Güney Sudan sınırına yakın Batı Kurdufan eyaleti, Hızlı Destek Kuvvetleri'nin kontrolünde bulunuyor.

Sudan Silahlı Kuvvetleri ise şehri bombaladığı yönündeki suçlamalara ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Nisan 2023'ten bu yana Sudan Silahlı Kuvvetleri ve Hızlı Destek Kuvvetleri arasında devam eden çatışmalarda on binlerce kişi hayatını kaybederken, milyonlarca kişi de ülke içinde başka bölgelere ya da ülke dışına göç etmek zorunda kaldı.