Sudan'da İHA Saldırısı ve Yangın

PORT SUDAN, 6 Mayıs (Xinhua) -- Sudan'ın doğusundaki Port Sudan kentinde bir yakıt deposuna düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısının ardından çıkan yangını söndürmeye çalışan itfaiyeci görevlileri, 5 Mayıs 2025.

Sudan'da paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri son günlerde Sudan ordusunun kontrolündeki bölgelere yönelik İHA saldırılarını yoğunlaştırdı. Askeri uzmanlar bunun, devam çatışmalarda tehlikeli bir tırmanış anlamına geldiğini belirtiyor. (Sudan Enerji ve Petrol Bakanlığı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)