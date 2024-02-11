Sudan\'da İletişim Kesintisi: Telefon ve İnternet Hizmetleri Durdu

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PORT Ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında Nisan 2023'ten bu yana iç savaşın sürdüğü Sudan'da, bir haftadır telefon ve mobil internet hizmetlerinin verilememesi halkın sıkıntılarını daha da artırdı.

Milyonlarca Sudanlının etkilendiği kesintiler nedeniyle ekonomik faaliyetler ve dünyayla iletişim durma noktasına geldi.

Yaklaşık 8 milyon kişinin yerinden edildiği ülkede, salgın ve kıtlık tehdidi, ekonomik kriz, sağlık ve eğitim sisteminin çökmesi gibi birçok sorunla mücadele eden Sudanlıların, geçen hafta iletişim ve mobil internet ağlarının hizmet dışı kalması nedeniyle ülke içi ve dışındaki yakınları ile irtibatları kesildi.

Mobil bankacılık sisteminin de kesinti nedeniyle çalışmaması yurt dışındaki yakınlarının destekleriyle geçimlerini sürdüren binlerce aileyi zor durumda bıraktı.

Büyük firmaların tercih ettiği pahalı uydu interneti ve kablolu internet hizmetinin sınırlı olarak verilebildiği ülkede, imkanı müsait olan bazı Sudanlılar, otellerin saati 10 doları aşan internet hizmeti ile geçici olarak iletişim sorununu çözse de bazıları da ücretsiz bağlanabilme umuduyla internet erişimi bulunan şirketlerin yakınında uzun kuyruklar oluşturdu.

Sudan hükümeti, ordu ve HDK'den şu ana kadar kesintinin sebebi ve iletişimin ne zaman normale döneceğine dair henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Telekomünikasyon şirketlerinin başkent Hartum'daki ana santrallerini kontrol altında tutan HDK'nin, hakimiyeti altında bulunan batıdaki Darfur bölgesindeki internet erişim sorununu bahane ederek kesintileri, bir savaş aracı olarak kullandığı iddia ediliyor.

Sudan'da iç savaş

Sudan, 2023 Nisan ayı ortasından bu yana Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan komutasındaki ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

HDK ve ordu, Aralık 2018'deki halk ayaklanması sonrasında yönetimi ele geçirip, yaklaşık 30 yıl iktidarda kalan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Nisan 2019'da devrilmesinin ardından sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümette yer almış, 2021'de ise sivil hükümete karşı birlikte darbe düzenlemişti.

Ordu ve HDK'nin, askeri ve güvenlik reformu kapsamında HDK'nin orduya entegrasyonu meselesinde anlaşmazlığa düşmesinin ardından nisan ortasında iç savaş patlak vermişti.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 6 milyon kişi ülke içinde başka şehirlere, 1,7 milyon kişi çevre ülkelere kaçtı.