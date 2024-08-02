Sudan'da Kıtlık Tehlikesi: Kuzey Darfur'da Gıda Krizi

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PORT Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin bazı bölgelerinde, özellikle eyaletin merkezi Faşir'in güneyindeki Zamzam mülteci kampında kıtlığa yol açacak koşulların yaygın olduğu bildirildi.

Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) Kıtlık İnceleme Komitesinin (FRC) yayımladığı raporda ülkedeki 15 aylık şiddetin, insani yardımlara erişimi engellediği vurgulandı.

Şiddetin Kuzey Darfur'un bazı bölgelerinde, özellikle Zamzam kampında kıtlığa neden olacak koşulları yaygınlaştırdığı kaydedildi.

Her 5 kişiden biri aşırı gıda eksikliği yaşıyor

Raporda, her 5 kişiden en az birinin aşırı gıda eksikliği yaşadığı ve bu durumun kritik seviyelerde akut yetersiz beslenme ve ölümlerle sonuçlandığı belirtildi.

Çatışma taraflarının "kasıtlı engellemeleri ve insani yardımlara getirilen kısıtlamaların, yardım kuruluşlarının müdahale kapasitesini ciddi şekilde sınırladığı" bildirilen raporda, bu engellerin, yardım ulaştırılmasını önleyerek gıda krizini derinleştirdiğinin ve bazı haneleri kıtlık koşullarına sürüklediğinin altı çizildi.

Sudan'daki iç savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ile HDK arasındaki güç mücadelesi bir yıldan fazla süredir devam ediyor.

Nisan 2023 ortasında başlayan ve Sudan'ın çoğu eyaletinde devam eden savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletlerde hakimiyetini sürdürürken HDK'nin batı ve güney eyaletlerinde etkili olduğu görülüyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 18 bin 800'den fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.